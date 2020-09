На РИФ обсудят возможности для России стать мировым R&D-центром

24-й Российский интернет форум (РИФ 2020) впервые пройдет в формате РИФ in the City. Акцентом этого года станет поиск ответа на вопрос: «Может ли Россия стать мировым R&D-центром, и что для этого нужно?». На протяжении 23 лет ключевое для IT-отрасли мероприятие проходило в выездном формате в Московской области. В этом году форум состоится в центре Москвы на площадке Цифрового делового пространства 21 сентября. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре форума. РИФ in the City — это форум о технологиях и людях, интернет-бизнесе и инструментах для него, цифровой трансформации и цифровой зрелости.

В программе форума выступления, прикладные мастер-классы, форсайт-сессии и презентации цифровых трендов по направлениям: экономика, GovTech, New Media, LifeTech, DeepTech, Digital Transformation, цифровая зрелость, EduTech. Спикеры и участники обсудят темы из области искусственного интеллекта, шеринг экономики и осознанного потребления, биотеха, финтеха, автомобилей и технологий, аналитики социальных сетей и инфлюенс-маркетинга, новых цифровых реальностей и fake news.

«Этот год стал испытанием для бизнеса, государства и человеческих отношений и сильным катализатором для цифровизации всего: традиционных индустрий, госуправления, социальной сферы. Теперь уже всем понятно, что цифра — новое электричество, и именно цифра помогла нам пережить пандемию. Отрасль и государство вступили в открытый и конструктивный диалог: вспомним июньско-июльские меры президента, панельную дискуссию в Иннополисе. От совместных усилий правительства и инновационных компаний зависит то, какую нишу займёт наша страна в цифровой экономике. РИФ in the City станет площадкой для живого общения представителей государства и бизнеса. Мы хотим, чтобы участники и спикеры нашли ответ на вопрос: “Может ли Россия стать мировым R&D-центром, и что для этого нужно?”» — отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

РИФ in the City — это не только форум, но и идеальная площадка для нетворкинга, отмтеили в пресс-центре формуа. Здесь после долгого перерыва соберутся представители бизнеса и государства для того, чтобы пообщаться друг с другом, обсудить актуальные вопросы, наметить планы на будущее.

Секции форума РИФ in the City пройдут в 4 параллельных потока. Подробная программа, а также регистрация доступна на сайте: rif.ru.

Организатором форума выступает РАЭК, соорганизатором — Координационный центр доменов .ru/.рф. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.