«Яндекс» выбрал «Героев года»

Команды сервисов «Яндекса» назвали «Героев года» — людей и проекты, которые больше всего запомнились в 2019 году. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Команда «Яндекс.Кью» назвала «Героем года» центр «Насилию.нет», работающий с проблемой домашнего насилия. «Яндекс.репетитор» отметил проект «Кружок», участники которого проводят бесплатные курсы для подростков в малых городах и селах. «Яндекс.коллекции» выделили Telegram-канал «Архитектурные излишества», авторы которого публикуют фото российской архитектуры разных эпох.

«Яндекс.эфир» обратил внимание на серию концертов камерной музыки в Новой Третьяковке под названием «Т Фестиваль». Команда Яндекс.района отметила проект «Лиза Алерт», волонтеры которого занимаются поиском пропавших людей.

Сервис поиска «Яндекса» назвал «Героями года» экипаж самолета «Уральские авиалинии», летевшего из Москвы в Симферополь, который в августе приземлился в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звание Героев России. Все остальные члены экипажа были удостоены орденов Мужества.

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