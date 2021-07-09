«Яндекс» передумал покупать известный магазин одежды

«Яндекс» передумал приобретать известный интернет-магазин одежды KupiVIP, но рассматривает другие варианты для выхода в fashion-сегмент, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В сообщении уточняется, что «Яндекс.Маркет» не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку.

О том, что интернет-гигант собирается купить и интегрировать KupiVIP в «Яндекс.Маркет», стало известно в конце мая. Сделка должна была быть закрыта во втором квартале 2021 года после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Яндекс» планировал таким образом ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров за счет инфраструктуры и опыта KupiVIP. По итогам 2020 года этот интернет-магазин одежды занял 19-е место в списке самых дорогих компаний Рунета, подготовленном Forbes. Возглавляет этот рейтинг «Яндекс».

В середине июня стало известно, что технологический гигант может также приобрести сеть супермаркетов «Азбука вкуса». Предполагается, что сделка должна способствовать синергии магазинов с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка». В конце апреля «Яндекс» договорился также о покупке банка «Акрополь». В прошлом году компания вела переговоры о покупке «Тинькофф-банка», но сделка сорвалась.