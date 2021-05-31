«Яндекс» купит популярный интернет-магазин одежды

«Яндекс» купит, а затем интегрирует в «Яндекс.Маркет» популярный интернет-магазин одежды KupiVIP. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Сделку планируется закрыть во втором квартале 2021 года после одобрения Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

«"Яндекс" покупает интернет-магазин KupiVIP. Сделка позволит "Яндекс.Маркету" ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP», — отмечается в сообщении.

Первое время «Маркет» и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно, однако постепенно сервисы будут «интегрированы». Вскоре после сделки товары из KupiVIP начнут появляться на маркетплейсе, а магазин подключится к «Яндекс Плюсу». При этом заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи «Маркета».

В конце апреля «Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь». В результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую. Сумма сделки составит 1,1 миллиарда рублей, из них 75 миллионов — премия к капиталу за покупку.

В прошлом году «Яндекс» захотел приобрести Тинькофф Банк за 5,48 миллиарда долларов, но уже в середине октября стороны отказались от своих планов. Тиньков обвинял «Яндекс» в желании не объединиться, а просто купить банк.