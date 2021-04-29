«Яндекс» купит банк за миллиард рублей

«Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь». В результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Сумма сделки составит 1,1 миллиарда рублей, из них 75 миллионов — премия к капиталу за покупку. Наличие лицензий позволит «Яндексу» развивать направление финансовых сервисов и запустить новые продукты, отмечают в компании. Более 85 процентов активов финансовой организации приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России. Сделка будет закрыта после согласования в ЦБ.

В сентябре прошлого года «Яндекс» захотел приобрести Тинькофф Банк. Предполагалось, что компания выкупит все 100 процентов акций TCS Group (головной структуры кредитной организации), включая доли миноритариев. Сумма сделки оценивалась в 5,48 миллиарда долларов, но уже в середине октября стороны отказались от своих планов. В «Яндексе» виновником срыва сделки называли Олега Тинькова.

Тиньков же обвинял «Яндекс» в желании не объединиться, а просто купить банк, и заявил, что у него пропало желание продать организацию кому-то. Также бизнесмен заявил, что не верит в эту «забюрокраченную компанию», а в будущем его банк сам может купить «Яндекс».