ФАС не получала ходатайство «Магнита» о покупке «Дикси»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока на получала ходатайство «Магнита» о покупке сети «Дикси». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало», — сказали в пресс-службе.

Ранее сеть супермаркетов «Магнит» объявила, что в скором времени купит магазины одного из конкурентов — сети «Дикси». В рамках сделки ретейлер должен выкупить 2,6 тысячи магазинов «Дикси», большая часть которых расположена в Москве и Санкт-Петербурге. При этом все они продолжат работать под нынешним брендом, также сохранится руководство «Дикси». Сумма сделки составит 92,4 миллиарда рублей.