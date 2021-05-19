«Пятерочка» начнет подстраиваться под бедных

Владелец торговой сети «Пятерочка» X5 Retail Group задумался о запуске магазинов эконом-сегмента. Об этом со ссылкой на источников на розничном рынке пишет «Коммерсантъ».

По их словам, в более дешевых «Пятерочках» сократят ассортимент, однако развиваться формат будет отдельно от другого проекта X5 — дискаунтеров «Чижик».

Как отмечается в материале, к экспериментам с форматами торговые сети подталкивает падение доходов населения и рост бедности. Ретейлеры вынуждены подстраиваться под эти обстоятельства, чтобы не потерять покупателей.

Материалы по теме На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?

В X5 объяснили, что «Пятерочка» не перейдет в разряд дискаунтеров, однако форматы магазинов будут пересмотрены в зависимости от географии и запросов потребителей.

Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова предположила, что переформатируют те магазины, где выручка не дотягивает до запланированных финансовых показателей. В свою очередь партнер OneStory Ольга Сумишевская заметила, что сокращенный ассортимент позволит снизить операционные затраты и, соответственно, цены. По ее мнению, главная задача компании — сохранить покупателей, но при этом не испортить восприятие бренда.

По данным Росстата, в первом квартале текущего года реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,6 процента. По оценке Института развивающихся экономик Банка Финляндии, это рекордно низкий уровень с 2009 года. В таких обстоятельствах крупнейшие торговые сети активно заходят в сегмент дискаунтеров, а также ищут способы снизить расходы.

Так, «Магнит» до конца года намерен открыть около ста магазинов под брендом «Моя цена» с низкими ценами, а «Лента» тестирует магазины «365+». При этом оба ретейлера одновременно объявили о покупке конкурентов с целью улучшения финансовых показателей. Под управление «Магнита» перейдет сеть «Дикси», а «Лента» купит «Билла Россия».