Модель российской экономики посчитали изжившей себя

Модель, по которой идет российская экономика, изжила себя. Такое мнение высказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он рассказал РБК.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — посчитал Кудрин. Глава Счетной палаты настаивает, что Россия должна быть более конкурентоспособной по части экспорта. «"Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», — констатировал он.

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В начале лета Кудрин заявлял о конце эпохи нефти. По его мнению, он может наступить в ближайшее десятилетие. «Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие. Пик потребления угля в мире мы уже прошли. Нам если и не через 10 лет придется сокращать свои внешние доходы от нефти, то в течение 20 лет это будет серьезный вызов», — говорил он и подчеркивал, что вкладывать деньги в развитие альтернативных источников энергии необходимо уже сейчас.

По мнению российских властей, отечественная экономика вот-вот восстановится от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Как считает, например, помощник президента Максим Орешкин, стране осталось сделать буквально пару шагов, для того, чтобы ВВП достиг докризисных показателей.

Ранее президент России Владимир Путин оценил ход восстановления экономики страны от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. «Экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — заключил глава государства. Одновременно он подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, а ее последствия до конца не преодолены.