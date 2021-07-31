В России заявили о «паре шагов» до восстановления докризисного уровня экономики

России осталось сделать «пару шагов» для восстановления докризисного уровня экономики, об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» помощник президента Максим Орешкин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время валовой внутренний продукт (ВВП) достиг уровня, на котором находился до кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако остается ниже потенциала.

«С точки зрения восстановления, оно еще не завершено, у нас уровень ВВП хоть и восстановился до докризисного, он находится еще ниже потенциального уровня, то есть еще пару шагов в восстановлении сделать нужно», — подчеркнул Орешкин.

Ранее президент России Владимир Путин оценил ход восстановления экономики страны от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. «Экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — заключил глава государства. Одновременно он подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, а ее последствия до конца не преодолены.