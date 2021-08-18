Российский уголь резко подорожал в Европе

Цена российского энергетического угля при поставках в Европу выросла до 137 долларов

Российский энергетический уголь резко подорожал в Европе, пишет «Коммерсантъ». С мая его цена выросла вдвое, достигнув 137 долларов за тонну (по сравнению с 74 долларами три месяца назад).

Рост цен затронул и азиатское направление экспорта. При поставках через порты Дальнего Востока на условиях FOB (расходы по доставке товара на судно несет продавец) достигли 146 долларов за тонну — против 96 долларов в мае.

Главной причиной подорожания российского угля на экспортном рынке стал рост цен на газ, альтернативой которому считается уголь. Кроме того, другие страны-поставщики угля, главным образом Индонезия и ЮАР, снижают объемы экспорта, что приводит к сокращению предложения на рынке.

Основными потребителями энергетического угля являются электростанции, использующие его для производства электричества. Так, в Германии резко возросли объемы угольной генерации из-за слабых ветров, что сделало невозможной работу ветряных электростанций.

Согласно прогнозу агентства Platts, в ближайшее время уголь будет вытеснять газ в качестве топлива для электростанций там, где для этого есть технические возможности.