США откажутся от угля к 2030 году

Уголь будет исключен из энергосистемы США к 2030 году

Усилия властей США по повышению доли «зеленой» энергии в общей генерации электричества для нужд населения приведут к тому, что уже к 2030 году энергетические компании вынужденно откажутся от угля, и он будет полностью исключен из американской энергосистемы. Об этом Bloomberg сообщила торговая группа America’s Power, представляющая интересы угольных промышленников.

Предложенная Демократической партией программа «Чистая электроэнергия» предусматривает субсидии на общую сумму 150 миллиардов долларов тем предприятиям, которые увеличат поставки «чистой» энергии для населения как минимум на четыре процента. В противном случае компания будет вынуждена платить штраф Министерству энергетики. Предполагается, что благодаря программе к 2035 году произойдет декарбонизация американской энергетики, а это одна из ключевых целей нынешнего президента Джо Байдена.

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Однако подобные стимулирующие меры угрожают угольной промышленности. Главный исполнительный директор America’s Power Мишель Бладворт сообщила руководителям комитета по энергетике и торговле Палаты представителей, что к 2030 году, если не раньше, угольная энергетика будет уничтожена. Бладворт предупредила, что из-за программы пострадает не только угольная, но и газовая промышленность. При этом сейчас 40 процентов всей генерируемой электроэнергии приходится на природный газ.

Торговая группа America’s Power, представляющая интересы угольных компаний, также сообщает, что предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, уже отказываются от ископаемого топлива. Однако America’s Power предупреждает, что для столь резкого перехода потребуется намного больше возобновляемой энергии, а ее нехватка может дестабилизировать энергосистему США.

Чтобы удовлетворить растущую потребность в «зеленой» энергии и завершить к намеченному сроку энергопереход, Соединенные Штаты сосредоточились на строительстве электростанций, использующих возобновляемые источники энергии. Уже в 2020 году долях «чистой» энергии в новых мощностях достигла рекордных 80 процентов, при этом на ветряные станции приходилось 42 процента генерируемой энергии, а на солнечные — оставшиеся 38 процентов.

Ранее сообщалось, что США планируют перейти на солнечную энергию, чтобы к 2050 году достигнуть почти полной декарбонизации электроэнергетического сектора.