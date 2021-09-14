Экономика
 
Последние новости
The Lancet опубликовал статью о бесполезности массовой ревакцинации
В Нью-Йорке выставили на продажу «дом с привидениями»
Назван способ начать получать пенсию супруга
Названа основная версия крушения МиГ-29 под Астраханью
В России детеныш белухи впервые родился в неволе
Россиянка заскучала на «роскошных» пляжах Кипра и назвала им альтернативу
Байден опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина от саммита
Талибы нашли советские баллистические ракеты
Депутат Рады назвал момент начала ненависти Зеленского к русским
Сестры-близнецы снялись обнаженными и взволновали фанатов
Новости партнеров
Прослушать новость

США откажутся от угля к 2030 году

Уголь будет исключен из энергосистемы США к 2030 году
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dane Rhys / Reuters

Усилия властей США по повышению доли «зеленой» энергии в общей генерации электричества для нужд населения приведут к тому, что уже к 2030 году энергетические компании вынужденно откажутся от угля, и он будет полностью исключен из американской энергосистемы. Об этом Bloomberg сообщила торговая группа America’s Power, представляющая интересы угольных промышленников.

Предложенная Демократической партией программа «Чистая электроэнергия» предусматривает субсидии на общую сумму 150 миллиардов долларов тем предприятиям, которые увеличат поставки «чистой» энергии для населения как минимум на четыре процента. В противном случае компания будет вынуждена платить штраф Министерству энергетики. Предполагается, что благодаря программе к 2035 году произойдет декарбонизация американской энергетики, а это одна из ключевых целей нынешнего президента Джо Байдена.

Однако подобные стимулирующие меры угрожают угольной промышленности. Главный исполнительный директор America’s Power Мишель Бладворт сообщила руководителям комитета по энергетике и торговле Палаты представителей, что к 2030 году, если не раньше, угольная энергетика будет уничтожена. Бладворт предупредила, что из-за программы пострадает не только угольная, но и газовая промышленность. При этом сейчас 40 процентов всей генерируемой электроэнергии приходится на природный газ.

Торговая группа America’s Power, представляющая интересы угольных компаний, также сообщает, что предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, уже отказываются от ископаемого топлива. Однако America’s Power предупреждает, что для столь резкого перехода потребуется намного больше возобновляемой энергии, а ее нехватка может дестабилизировать энергосистему США.

Чтобы удовлетворить растущую потребность в «зеленой» энергии и завершить к намеченному сроку энергопереход, Соединенные Штаты сосредоточились на строительстве электростанций, использующих возобновляемые источники энергии. Уже в 2020 году долях «чистой» энергии в новых мощностях достигла рекордных 80 процентов, при этом на ветряные станции приходилось 42 процента генерируемой энергии, а на солнечные — оставшиеся 38 процентов.

Ранее сообщалось, что США планируют перейти на солнечную энергию, чтобы к 2050 году достигнуть почти полной декарбонизации электроэнергетического сектора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван срок перехода США на солнечную энергию
США захотели отказаться от газа
Австралия променяла спасение планеты на деньги
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
18:1613 сентября

Великобритания обрушила акции французской вакцины

17:3913 сентября

США захотели восстановить экономику за счет табака и криптовалюты

17:2713 сентября

Проект «Роснефти» и «Иннопрактики» стал лауреатом конкурса научных разработок

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
17:2013 сентября

Признавшая биткоин страна освободила криптоинвесторов от налогов

16:5613 сентября

Британцы взбунтовались из-за высоких налогов

16:3413 сентября

Названа нажившаяся на кризисе отрасль

Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
16:3113 сентября

Цена на газ в Европе превысила рекордные 750 долларов за тысячу кубометров

15:5113 сентября

В России предложили заменить мигрантов пенсионерами

15:3413 сентября

Китай продолжил репрессии против техногигантов

Россия
Россияне-«обочечники» с топором и пистолетом вышли к не пустившему их водителю
Сбер учредил научную премию с призовым фондом в 60 миллионов рублей
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
Путин прокомментировал уход на самоизоляцию
«Посмотрела вниз — а там сын лежит»
После падения с пятого этажа Глеб учится жить заново. Мальчику нужна наша помощь
Российские врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких
Арбузы, яд и «Новичок».
 
Все материалы
Мир
Талибы отвергли обвинения правозащитников в военных преступлениях
Стало известно о разработанной США программе по борьбе с Россией
Боль нации.
Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
Китай начнет добывать медь в Афганистане после стабилизации обстановки
«Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях»
История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года
На выборах в Норвегии победили социалисты
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
Все материалы
Бывший СССР
«Мисс Беларусь» оправдалась за съемку с экстремистским символом протестов
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
Лукашенко рассказал об «эпохальном испытании» белорусов на прочность
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
На Украине «потеряли» представленный Зеленским в США план трансформации страны
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
В Узбекистане предложили запретить TikTok
Все материалы
Экономика
В Великобритании произошел бум на рынке труда
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Белорусские банки потеряли доллары
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Путин призвал регулярно повышать доходы российских военных
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
«Северный поток-2» назвали подспорьем для низких цен на газ
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты данные о месте работы обвиняемых в убийстве российской пенсионерки
«Их отличала дерзость и жестокость»
Как Тагирьяновская ОПГ стала одной из самых беспощадных банд в истории России
Убийцам тигра Павлика ужесточили наказание
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В российском селе мигранты изнасиловали и убили 65-летнюю женщину
Таинственный лес.
Супруги-сатанисты из Москвы убивали людей во время обрядов. Как их удалось поймать?
В Подмосковье задержали подозреваемых в изнасиловании и убийстве пожилой женщины
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Лыжник Клебо высказался о противостоянии с Большуновым
Российский промоушен анонсировал проведение детских турниров по ММА
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Карпин обратился к завершившему карьеру в сборной России Фернандесу
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Умер двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР
Все материалы
Культура
Несколько мужчин изнасиловали Аланис Мориссетт в 15 лет
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Росгосцирк представит посвященное Юрию Никулину шоу в Санкт-Петербурге
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»
История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
Основатель группы «25/17» перестал выходить на связь после стрельбы в Москве
Есть такая профессия.
Российский фильм о закладчике наркотиков наградили в Венеции. За что он получил приз?
«Когда я это увидел, меня просто прикончило»
Теракты 11 сентября, пандемия и уличные бунты глазами жителей Нью-Йорка
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущая Первого канала раскрыла изнанку съемок новостей
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
В России оценили действия московского офиса Google при визите судебных приставов
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Данные миллионов абонентов «Билайна» оказались в открытом доступе
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
В России предложили ограничить использование средств связи во время ЧП
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл в лотерею 48 миллионов рублей и раздал все деньги за месяц
Не знавшая о беременности женщина вышла из душа и неожиданно родила сына
Женщина год играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Украинский иммунолог раскрыла способ правильно есть сало
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Mazda CX-5 обновился и стал полноприводным по умолчанию
Этим машинам уже 20 лет?! Премьеры Франкфурта-2001
Знаковые модели IAA-2001: BMW E65, Mercedes SL, Lamborghini Murcielago
Nissan нанял экспертов для улучшения запаха новых автомобилей
Электрическое будущее для суровых лесников: УАЗ на батарейке
Катаемся на электро-уазике и выясняем ближайшие планы завода
Nissan GT-R получил новую версию T-spec
Tesla Model S Plaid: 1000-сильная смарт-катапульта
В Россию приехала первая Tesla Model S Plaid
В российской полиции появились электрокары
Все материалы
Среда обитания
Российский банкир заявил о недоступности льготной ипотеки
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Предсказан переток сбережений россиян из недвижимости во вклады
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Названа страна с самым быстрым ростом цен на жилье
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Екатеринбург оставили без электричества
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Голландская художница придумала творческие проекты в русских деревнях
Все материалы