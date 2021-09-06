Австралия будет развивать угольную энергетику вопреки призывам ООН отказаться от нее

Австралия променяла спасение планеты на деньги и решила продолжить добычу угля, несмотря на требования ООН отказаться от ископаемого топлива к 2030 году. Страна рассчитывает, что уголь будет основным источником денег и роста экономики. Об этом сообщает Reuters.

Советник генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвин Харт призвал Австралию отказаться от угля и заявил, что климатические изменения скажутся на экономике страны гораздо хуже, чем сокращение добычи этого ископаемого топлива.

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Однако министр природных ресурсов Австралии Кит Питт ответил, что будущее этой жизненно важной отрасли должно решать австралийское правительство, а не иностранная организация, требования которой обернутся закрытием тысяч рабочих мест и потерей миллиардов долларов от экспорта.

Кроме того, Питт уверен, что угольная промышленность будет процветать и после 2030 года. По данным за июль, экспорт австралийского угля вырос на 26 процентов до 12,5 миллиарда австралийских долларов (9,3 миллиарда долларов США) за три месяца. Цены на сырье растут по мере восстановления мировой экономики от коронавирусных ограничений.

Австралия находится в числе мировых лидеров по углеродным выбросам. Однако правительство страны поддерживает отрасль ископаемого топлива и заявляет, что жесткие меры по избавлению от парниковых газов серьезно сократят количество рабочих мест.