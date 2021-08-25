В Европе рекордно подорожало электричество

Стоимость электричества в Германии этой зимой достигла исторического максимума за последние двадцать лет, сообщает Bloomberg. Поводом стал стремительный рост цен на топливо на крупнейшем рынке электроэнергии Европы.

Фьючерсы на электроэнергию в Германии на четвертый квартал 2021 года торгуются по цене свыше 100 евро за мегаватт-час. Это в два раза дороже, чем в прошлом году, и на 50 процентов больше самой высокой средней дневной цены с 2020 года. Аналогичный рост цен наблюдается по всей Европе. В Испании стоимость электроэнергии выросла до рекордных 122,76 евро за мегаватт-час.

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Так как цены на газ в Европе в 2021 году выросли больше, чем вдвое, а затраты на уголь и квоты на выбросы углерода увеличились, стоимость электроэнергии со станций, работающих на ископаемом топливе, резко возрастет. Высокие цены на энергию в Германии были главным двигателем потребительской инфляции, которая в июле достигла рекордного уровня с 1993 года.

Цены на электроэнергию на следующий год остаются нестабильными, так как фьючерсы на газ продолжают расти из-за опасений, что поставки в зимний период сократятся. Решение немецкого суда по российскому газопроводу «Северный поток-2» усилило колебания на рынке. Оператор строительства проиграл в суде дело об освобождении от норм обновленной газовой директивы Евросоюза, по правилам которой «Газпром» сможет заполнять не более 50 процентов объема газопровода.

Рост цен на газ связан в том числе с сокращением поставок из России. Азия скупает большую часть сжиженного природного газа, из-за чего трудно пополнять хранилища. Вслед за газом рекордно выросли цены и на его замену — энергетический уголь.