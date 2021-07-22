Электроэнергия в регионах России подорожала до исторического максимума

Биржевая цена электроэнергии в регионах европейской части России и на Урале достигла исторического максимума. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным Администратора торговой системы (АТС), электроэнергия для промышленности на бирже на фоне жаркой погоды подорожала до максимальных отметок за всю историю наблюдений. Так, 21 июля средневзвешенный индекс рынка на сутки вперед в первой ценовой зоне превысил 1,67 тысячи рублей за один мегаватт-час.

В первую ценовую зону входят пять объединенных энергосистем (ОЭС) — Центра, Северо-Запада, Урала, Юга и Средней Волги. На эти части приходится 80 процентов всего потребления России. Рост цены вызван увеличением потребления и выводом части мощностей в ремонт для подготовки к зиме, считают в «Совете производителей энергии».

При этом там отмечают, что краткосрочный рост цены в конкурентном секторе торговли является адекватной реакцией рынка.

21 июля стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), по данным торгов, достигла 59,85 тысячи рублей за тонну, что превысило уровень 3 июля 2020 года. Третий день обновляет рекорды бензин Аи-92, биржевая стоимость тонны которого выросла до 57,06 тысячи рублей.