Экономика Южной Кореи перестала справляться с жарой

Экстремальная жара и перебои в работе атомных электростанций угрожают огромными потерями для экономики Южной Кореи. Во избежание перегрузок в энергосистеме власти страны призывают граждан и промышленный сектор сократить потребление электроэнергии и перестать пользоваться кондиционерами, пишет Bloomberg.

Корейское метеорологическое управление предупредило, что в некоторых регионах воздух нагреется до 38 градусов Цельсия из-за блокирующих антициклонов – областей высокого давления, которые накрывают определенные территории и удерживают тепло.

По оценкам агентства Korea Power Exchange, в связи с этим резерв мощности (разница между ожидаемым пиковым спросом и объемом энергии, который способны произвести действующие электростанции) упадет ниже уровня 2018 года, когда в стране наблюдалась самая сильная жара за 111 лет.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

Как считает министр энергетики Южной Кореи Мун Сон Ук, продолжительный зной может поднять спрос на электроэнергию в любой момент. И хотя текущий запас не на сто процентов грозит отключением электроэнергии, чиновник призвал обеспечивать энергетическую стабильность предельно осторожно, чтобы избежать катастрофы из-за перенапряжения системы.

По данным компании Korea Hydro & Nuclear Power Co, на атомные электростанции приходится около 30 процентов всей выработки энергии в Южной Корее, но сейчас ее производится на 70 процентов меньше, чем обычно. Два ядерных реактора неожиданно остановились из-за механического сбоя, и в итоге 7 из 24 энергоблоков страны оказались на ремонте.

Перебой в электроснабжении может замедлить восстановление экономики Южной Кореи, поскольку она в значительной степени полагается на энергоемкие отрасли — производство полупроводников, нефтехимическую и сталелитейную промышленность.

Ранее сообщалось, что в отдельных ключевых городах Китая, в том числе в Пекине, начали отключать электричество в жилых домах и на производстве из-за его нехватки. Перегруженные сети оказались неспособны справиться с возросшим потреблением.