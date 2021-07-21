Экономика Южной Кореи перестала справляться с жарой

Экстремальная жара и перебои в работе атомных электростанций угрожают огромными потерями для экономики Южной Кореи. Во избежание перегрузок в энергосистеме власти страны призывают граждан и промышленный сектор сократить потребление электроэнергии и перестать пользоваться кондиционерами, пишет Bloomberg.
Корейское метеорологическое управление предупредило, что в некоторых регионах воздух нагреется до 38 градусов Цельсия из-за блокирующих антициклонов – областей высокого давления, которые накрывают определенные территории и удерживают тепло.
По оценкам агентства Korea Power Exchange, в связи с этим резерв мощности (разница между ожидаемым пиковым спросом и объемом энергии, который способны произвести действующие электростанции) упадет ниже уровня 2018 года, когда в стране наблюдалась самая сильная жара за 111 лет.
Как считает министр энергетики Южной Кореи Мун Сон Ук, продолжительный зной может поднять спрос на электроэнергию в любой момент. И хотя текущий запас не на сто процентов грозит отключением электроэнергии, чиновник призвал обеспечивать энергетическую стабильность предельно осторожно, чтобы избежать катастрофы из-за перенапряжения системы.
По данным компании Korea Hydro & Nuclear Power Co, на атомные электростанции приходится около 30 процентов всей выработки энергии в Южной Корее, но сейчас ее производится на 70 процентов меньше, чем обычно. Два ядерных реактора неожиданно остановились из-за механического сбоя, и в итоге 7 из 24 энергоблоков страны оказались на ремонте.
Перебой в электроснабжении может замедлить восстановление экономики Южной Кореи, поскольку она в значительной степени полагается на энергоемкие отрасли — производство полупроводников, нефтехимическую и сталелитейную промышленность.
Ранее сообщалось, что в отдельных ключевых городах Китая, в том числе в Пекине, начали отключать электричество в жилых домах и на производстве из-за его нехватки. Перегруженные сети оказались неспособны справиться с возросшим потреблением.