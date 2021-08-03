Цены на электричество в России приблизились к рекорду

Оптовая стоимость электроэнергии для промышленных предприятий в России с начала года превысила показатели 2019 года. Цены приблизились к пятилетнему рекорду, пишет «Коммерсантъ».

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В европейской части России и на Урале одноставочные цены на оптовом рынке за январь-июнь составили 2,53 тысячи рублей за мегаватт час. Это на 5,5 процента больше показателя первого полугодия 2019 года. Пятилетний максимум оптовой цены электроэнергии был зафиксирован в феврале 2020 года — 2,54 тысячи рублей за мегаватт час.

Подорожание произошло по причине роста потребления электроэнергии в первом полугодии 2021 года, считают эксперты. Из-за холодной зимы и аномальной жары оно увеличилось на шесть процентов. Рост одноставочной цены был ниже инфляции, подчеркнули в Минэнерго.

В июле биржевая цена электроэнергии в регионах европейской части России и на Урале достигла исторического максимума. Так, 21 июля средневзвешенный индекс рынка на сутки вперед в первой ценовой зоне превысил 1,67 тысячи рублей за один мегаватт-час. В первую ценовую зону входят пять объединенных энергосистем (ОЭС) — Центра, Северо-Запада, Урала, Юга и Средней Волги. На эти части приходится 80 процентов всего потребления России.