Европейская страна призвала экономить электричество для избежания коллапса

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал граждан экономить электричество, чтобы избежать коллапса системы электроснабжения, передает Reuters.

Европейская страна столкнулась с повышенными нагрузками на электросети из-за сильнейшей с 1987 года жары. Пик температуры ожидается на этой неделе. Дневная температура в Афинах составит от 31 до 43 градусов тепла, достигнув 45 градусов в некоторых регионах.

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Мицотакис обратился к грекам с просьбой ограничить потребление электроэнергии в часы пик в полдень и вечером. Греческий оператор электросетей IPTO планирует попросить крупные предприятия отключить электричество на несколько часов и начать импортировать электроэнергию из соседних стран. Дополнительную нагрузку на энергетическую инфраструктуру страны создают более трех миллионов туристов, отдыхающих в Греции летом.

Небывалая жара также стала причиной лесных пожаров. В Патре, третьем по величине городе Греции, в результате начавшихся 31 июля пожаров были сожжены более трех тысяч гектаров сосновых и оливковых рощ. Сильные лесные пожары охватили и остров Родос, на тушение которых отправили более 100 пожарных, 20 автомобилей, три самолета и шесть вертолетов.

В конце июля пожары захватили граничащую с Грецией Турцию. Одно из самых сильных возгораний возникло в районе Манавгата, в 76 километрах от Антальи. Также пострадал популярный среди российских туристов город Бодрум. Ответственность за поджоги взяло на себя подразделение Рабочей партии Курдистана (РПК) «Дети огня».