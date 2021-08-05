Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию, об этом пишет Bloomberg.

Стоимость газа и электроэнергии резко выросла во всем регионе, достигнув рекордных значений в некоторых странах. Например, в Германии оптовые цены на электроэнергию в этом году взлетели более чем на 60 процентов. Бизнес не может оплачивать такие счета и вынужден поднимать цены на товары и услуги. Некоторые предприятия близки к закрытию.

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Планы по декарбонизации экономики также играют роль, поскольку коммунальные предприятия платят большие деньги за разрешения, необходимые им для производства энергии из ископаемого топлива. Также влияет на ситуацию и нехватка газа. Россия поставляет его меньше, а Азия скупает основной объем сжиженного природного газа, что затрудняет пополнение истощенных хранилищ после суровой зимы.

Правительства опасаются негативной реакции, поскольку более высокие счета за коммунальные услуги увеличивают негатив в отношении перехода на энергоносители. Кроме того, инфляция в Европе нарастает по мере восстановления экономики и роста цен на сырьевые товары. Затраты для потребителей в еврозоне выросли на 2,2 процента в июле, что является самым высоким показателем с октября 2018 года.

Между тем, оптовая стоимость электроэнергии для промышленных предприятий в России с начала года превысила показатели 2019 года. Цены приблизились к пятилетнему рекорду.