В мире появится новый сталелитейный гигант

Китай создаст нового сталелитейного гиганта. Производители стали Ansteel Group и Ben Gang официально начали слияние своих предприятий, чтобы стать третьим в мире по величине производителем металла. Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа».

Государственная компания Ansteel приобретет 51 процент акций более мелкого конкурента Ben Gang у региональной администрации. При этом сделка не подразумевает оплаты деньгами — бюджет компаний будет объединен, как это предполагает программа правительства по консолидации предприятий.

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Совместное предприятие продолжит работу под названием Ansteel. В год оно сможет производить около 63 миллионов тонн сырой стали. Наращивание мощностей сделает Ansteel третьей в мире сталелитейной компанией после люксембургской ArcelorMittal и другого китайского гиганта China Baowu Group.

К 2025 году Ansteel планирует ежегодно поставлять 70 миллионов тонн стали и 50 миллионов тонн железной руды для ее выплавки, а также увеличить доход до 46 миллиардов долларов.

Слияние предприятий Ansteel и Ben Gang обсуждается уже больше десяти лет. В 2019 году оно не состоялось, а в апреле 2021 года обе компании завили о «стратегической реструктуризации».

Пока Китай наращивает мощность сталелитейного сектора, Швеция задумала в корне изменить производство стали. Шведская компания HYBRIT совершила первую пробную поставку экологически чистой стали, при производстве которой не происходит вредных выбросов в атмосферу. Для этого при выплавке металла пришлось заменить уголь на водород и электричество.