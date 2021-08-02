Российская отрасль пригрозила выводом производства за рубеж

Недавние поправки к закону «Об экологической экспертизе» затрудняют экспорт биологических средств защиты растений, указал в письме к спикеру Совета Федерации (СФ) Валентине Матвиенко и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву гендиректор одного из крупных производителей микробиологических препаратов «Бионаватик» Рустам Рамазанов, пишет «Коммерсантъ».

В нынешнем виде закон грозит тем, что отрасль может задуматься о выводе производств и научных лабораторий за пределы страны, предупредил Рамазанов.

Проблемы связаны с тем, что теперь для таких препаратов действуют те же требования, что применяются для регистрации химических пестицидов, объяснили в «Бионаватике». Чтобы производить их и продавать за рубежом, нужно проходить госрегистрацию, а это для биопрепаратов пока технически невозможно. Некоторые из средств вообще не планируется продавать в России, поскольку они нужны для защиты тех культур, которые в стране не растут, например, какао и кокосовых пальм. А поскольку испытать препараты в России нельзя, то и регистрация также становиться нереальной.

Однако даже при разработке процедуры, которая позволит разрешить этот вопрос, российские производители из-за временных и финансовых затрат будут в менее выгодном положении, чем зарубежные конкуренты, приходящие на рынок в Россию. Для решения проблемы Рамазанов предлагает возложить контроль за качеством продукции на страны-импортеры.

Замглавы комитета СФ по аграрно-производственной политике и природопользованию Сергей Белоусов согласился с существованием проблемы и анонсировал проведение парламентского контроля, касающегося практики применения закона. В случае необходимости могут быть предложены поправки. Гендиректор «Ягодного союза» Ирина Козий, в свою очередь, указала, что нынешние правила регистрации пестицидов и биоагрохимикатов мешают не только экспорту, но и эффективному производству ягод внутри страны. Ежегодно отрасль из-за вредителей и болезней лишается около половины урожая, объяснила она.

В середине июля Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) сообщил, что планирует производить сталь на своем заводе в Турции, что прекращал делать в 2012 году. Решение компании было принято на фоне введения экспортных пошлин на металлопродукцию с 1 августа. При этом ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что металлурги «нахлобучили» государство на значительную сумму, воспользовавшись удачной ситуацией на мировых рынках.