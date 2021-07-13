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Российские металлурги на фоне изъятия доходов начали выпуск стали в Турции

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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Магнитогорский металлургический комбинат возобновит производство стали на заводе в Турции

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) решил возобновить производство стали на своем заводе MMK Metalurji в турецком Искендеруне, остановленное в 2012 году. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Затраты на повторный запуск производства составляют порядка 40 миллионов долларов, на полную мощность завод предлагается вывести за десять месяцев. После этого он будет выпускать около двух миллионов тонн горячекатаных рулонов в год.

Компания приняла такое решение на фоне действий российских властей по изъятию сверхдоходов из отрасли. Правительство уже ввело экспортные пошлины на металлопродукцию с 1 августа, предполагается, что они принесут в бюджет 160 миллиардов рублей.

Однако, как сообщают источники, власти обсуждают и другие способы снять деньги с компаний, которые, как утверждает первый вице-премьер Андрей Белоусов, «нахлобучили» государство. Предположительно, меры введут уже после выборов в Госдуму. В свою очередь металлурги считают, что такие действия остановят развитие отрасли, в конечном итоге сократят поступления в отрасль и усилят социальную напряженность в регионах.

Как объяснил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, выпуск стали в Турции прекратили из-за того, что он стал невыгодным. Однако в новых условиях завод вновь может приносить прибыль.

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