Российских фермеров попросили не надеяться на больший заработок

Правительство России не отменит «зерновой демпфер» и экспортную пошлину на вывоз зерновых культур. Источник в правительстве попросил фермеров даже не надеяться на это, потому что бюджет на 2022 год уже составляется с учетом действия пошлины, сообщает РИА Новости.

По его словам, некоторые аграрии ожидают смены экспортной политики и придерживают продажи зерна, предполагая больше заработать после снятия ограничений. Это создает дисбаланс на рынке, но никакого смысла в таком поведении нет.

Собеседник агентства посоветовал фермерам планировать свои действия на долгосрочную перспективу. То есть с учетом того, что экспортные пошлины сохранятся, и дополнительную прибыль от поставок за рубеж придется отдавать. В то же время он отметил, что цены достаточно высоки, чтобы у аграриев хватало денег на дальнейшее развитие.

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Средства, полученные в результате сбора пошлин, должны возвращаться в регионы в виде субсидий производителям зерновых. Их размер будет зависеть от произведенной продукции. С помощью такого административного распределения доходов между коммерческими предприятиями власти надеются увеличить предложение зерна в России и предотвратить повышение цен.

Гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень заработала в России со 2 июня. Она составляет 70 процентов между индикативной и базовой ценой. Первая рассчитывается как среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов, основанных на данных о цене экспортных контрактов, которые зарегистрированы на бирже.

До ее введения закупки российского зерна за рубежом практически остановились, так как пошлина в размере 50 евро за тонну делала поставки невыгодными. Со 2 июня она упала до 28,1 евро, и поставки возобновились, но затем вновь стала повышаться.

Между тем сами фермеры предупредили о резком снижении урожая в 2022 году. Крупнейшие производители указали, что на фоне экспортных пошлин и роста цен на удобрения они не смогут закупить осенью необходимый для озимых объем.