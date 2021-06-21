Зерно из России начали вывозить с рекордной скоростью

За первую половину июня вывоз зерна из России превысил все объемы, поставленные зарубежным заказчикам в мае. Об этом со ссылкой на обзор «Совэкона», пишет «Коммерсантъ».

В течение 15 дней было поставлено 1,13 миллиона тонн зерна, в том числе 1,09 миллиона тонн пшеницы. Если скорость сохранится, то аналитики ожидают, что за весь месяц экспорт составит рекордные 2,7 миллиона тонн, в том числе 2,4 миллиона тонн пшеницы. Предыдущий июньский максимальный результат был зафиксирован в 2018 году — 2,15 миллиона тонн.

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Между тем аналитики «Русагротранса» считают, что с начала июня было вывезено 1,45 миллиона тонн зерна, в том числе 1,34 миллиона тонн пшеницы. Глава центра Игорь Павенский отметил, что в июне поставки превысят совокупный вывоз за последние три месяца (2,1 миллиона).

По словам экспертов, резкое увеличение экспорта связано с введением плавающей ставки пошлины. До этого она составляла 50 евро за тонну, а со 2 июня упала до 28,1 евро. С того момента она несколько раз повышалась, и с 23 июня составит 38,1 евро.

В свою очередь председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин объяснил ситуацию исполнением старых контрактов. Он заметил, что перед вводом плавающей пошлины многие трейдеры начали заключать контракты с поставкой в июне.

Ранее сообщалось, что крупные компании приостановили покупку российской пшеницы для ее дальнейшего экспорта, потому что не хотят работать с высокими экспортными пошлинами.