Экономика
 
Последние новости
В России проведут повторную вакцинацию для борьбы с индийским штаммом
Россиянам отсоветовали уходить от налогов при сдаче квартир в аренду
Появились кадры с места столкновения двух автобусов под Сочи
Евросоюз утвердил индивидуальные санкции против Белоруссии
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
В московском кинотеатре зритель схватился за нож после просьбы надеть маску
Российские компании накажут за вредные выбросы
В России предложили ограничить число кошек и собак в квартирах
Германия рассказала о переговорах с США по «Северному потоку-2»
Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой
Новости партнеров
Прослушать новость

Зерно из России начали вывозить с рекордной скоростью

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

За первую половину июня вывоз зерна из России превысил все объемы, поставленные зарубежным заказчикам в мае. Об этом со ссылкой на обзор «Совэкона», пишет «Коммерсантъ».

В течение 15 дней было поставлено 1,13 миллиона тонн зерна, в том числе 1,09 миллиона тонн пшеницы. Если скорость сохранится, то аналитики ожидают, что за весь месяц экспорт составит рекордные 2,7 миллиона тонн, в том числе 2,4 миллиона тонн пшеницы. Предыдущий июньский максимальный результат был зафиксирован в 2018 году — 2,15 миллиона тонн.

Между тем аналитики «Русагротранса» считают, что с начала июня было вывезено 1,45 миллиона тонн зерна, в том числе 1,34 миллиона тонн пшеницы. Глава центра Игорь Павенский отметил, что в июне поставки превысят совокупный вывоз за последние три месяца (2,1 миллиона).

По словам экспертов, резкое увеличение экспорта связано с введением плавающей ставки пошлины. До этого она составляла 50 евро за тонну, а со 2 июня упала до 28,1 евро. С того момента она несколько раз повышалась, и с 23 июня составит 38,1 евро.

В свою очередь председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин объяснил ситуацию исполнением старых контрактов. Он заметил, что перед вводом плавающей пошлины многие трейдеры начали заключать контракты с поставкой в июне.

Ранее сообщалось, что крупные компании приостановили покупку российской пшеницы для ее дальнейшего экспорта, потому что не хотят работать с высокими экспортными пошлинами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зерно посыпалось за границу
Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу
Турция захотела покупать российское зерно по дешевке
Мировые цены на еду установили рекорд
Другие материалы рубрики
Экономика00:0112 мая

Высокогорный бюджет.

Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
17:47 9 июня

В российском регионе погибли миллионы пчел

20:3517 июня

Благодаря новому инвестпроекту в Кацивели появятся круглогодичные рабочие места

20:1917 июня

Путин назвал сбор налогов творчеством

Экономика00:01 2 мая

Бизнес в клеточку.

Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
20:0517 июня

«Лента» объявила о покупке второй розничной сети за месяц

20:0017 июня

Дерипаска призвал Россию взять пример с нищей страны

19:0917 июня

Один из богатейших людей мира потерял миллиарды долларов за три дня

Экономика00:0129 апреля

«Это была отличная сделка».

Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
18:5717 июня

Решение властей Москвы о лишении зарплат непривитых сотрудников опровергли

18:5317 июня

Названы самые щедрые к своему руководству компании России

18:2117 июня

Признавшая биткоин платежным средством страна столкнулась с проблемой

Россия
«Мечтаю прорыдаться, но не могу»
Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
«Творится какой-то кошмар»
Сильнейшее наводнение в Крыму глазами очевидцев из Ялты и Керчи
Собянин заявил о близости жестких ограничений в Москве.
Как будут действовать власти?
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Все материалы
Мир
Перевозивший урны для голосования на выборах вертолет разбился в Иране
Меркель назвала начало войны против СССР «поводом для стыда» для немцев
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
В США призвали перестать считать Россию «плохими парнями»
Владимир Путин и Джо БайденСанкции, оппозиция и скрытое послание.
Как прошла встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве
В Китае заподозрили Байдена в попытке унизить россиян после встречи с Путиным
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
Все материалы
Бывший СССР
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
Все материалы
Экономика
Курс евро рухнул
Не сумевший выйти из-под санкций Дерипаска предсказал США дефолт
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
В России резко выросли цены на морковь и картофель
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Демограф рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
«Наследник» Пеле признался в симпатии к России
 
Теофило Кубильяс — в центре
Партнерский материал
Наследник Короля.
Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности лечения певицы МакSим
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Полунин рассказал об отношении к татуировке с Путиным
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Умер заразившийся коронавирусом гитарист группы «Тату»
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Раскрыты детали сюжета новой части «Матрицы»
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущую Опру Уинфри обвинили в использовании «слабовольного» принца Гарри
Умер журналист Анатолий Лысенко
Безумный «Макс».
Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?
Доктор Комаровский предостерег от визитов к некоторым врачам
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Женщина случайно опубликовала интимное фото и решила изменить свою жизнь
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Обманутые женщины разоблачили общего возлюбленного и изысканно отомстили ему
Родившая десять детей за один раз женщина перестала выходить на связь
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Кот вернулся домой после собственной кремации
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Врач рассказал о правилах безопасного загара в жару
Все материалы
В России подорожали почти все модели Nissan
Видео: возвращаем Гелендеваген к внедорожным корням
Вспоминаем историю Mercedes G-Класса и рассуждаем о правильном Гелике
Китайцы начали продажи спортседана в полтора раза дешевле Corolla
Посмотрите на Роллс-Ройсы из коллекции Neon Nights, которые прибыли в Россию
Это Dawn и Wraith в версии Black Badge
В России начали продавать грузопассажирский Volkswagen T6.1
Mercedes-Benz EQS
Видео: новый космический Mercedes EQS — электрический Майбах будущего?
Журналисты узнали, в каком году дебютирует последняя Audi с ДВС
Все материалы
Дом
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы