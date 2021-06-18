Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Экспортная пошлина на пшеницу с 23 июня повысится на 4,8 доллара за тонну (до 38,1 доллара). Об этом говорится на сайте Минсельхоза.
Ставка таможенной пошлины рассчитана из индикативной цены в 254,5 доллара за тонну. Пошлина на вывоз кукурузы вырастет с 48,2 до 50,2 доллара за тонну, а для ячменя останется 39,6 доллара. Такие ставки будут действовать до 29 июня.
Механизм плавающей пошлины на экспорт зерна из России был принят в апреле. Пошлина на пшеницу равняется 70 процентам от разницы между экспортной ценой и 200 долларами. Ранее в Минэкономики отмечали, что пошлины должны уменьшить влияние мировых цен на экономику страны.
В апреле стало известно, что крупные компании приостановили покупку российской пшеницы для ее дальнейшего экспорта, так как они не жалеют работать с высокими экспортными пошлинами и ждут снижения внутренних цен перед новым урожаем.
Ранее сообщалось, что крупные турецкие производители муки могут организовать производство в России, что позволит избежать действующих ограничений и пошлин на экспорт пшеницы. Строительство завода на территории страны, по мнению директора аналитической компании «Совэкона» Андрея Сизова, даст турецким мукомолам возможность покупать «искусственно удешевленное» российское зерно.