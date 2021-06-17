В России нашли способ помешать росту цен на сельхозпродукцию

Действие призванных помешать росту цен пошлин на экспорт российского подсолнечника могут распространить на все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет «Коммерсантъ».

Сейчас переработчики сельхозпродукции указывают на проблему реэкспорта: масличные перепродаются через другие страны союза после повышения вывозных пошлин в России (внутри ЕАЭС гарантировано свободное перемещение товаров, а значит, действие пошлин не распространяется на поставки в страны-члены). Способы предупредить такое развитие событий 15 июня обсуждали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили несколько источников издания.

Один из найденных механизмов — отслеживание страны происхождения товара, который облагается пошлинами на уровне отдельных стран ЕАЭС. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев объяснил, что в таком случае пошлины за экспорт российского подсолнечника будут выплачиваться независимо от того, с территории какой именно страны союза он был вывезен.

В России экспортные пошлины на подсолнечник с 9 января выросли с 6,5 до 30 процентов, а с июня должны составить 50 процентов. Но пока регулирование касается только поставок за пределы ЕАЭС. Как объяснил Мальцев, сейчас через серые схемы только через Казахстан вывозится до 600 тысяч тонн российского подсолнечника.

В группе компаний «Эфко», которой принадлежат несколько популярных брендов подсолнечного масла, считают, что новые меры помогут загрузить перерабатывающие мощности, а также повысить доступность продукции для потребителей. Там объяснили, что, в силу свободного перемещения товаров по территории союза, никакие меры таможенно-тарифного регулирования не могут быть эффективны на уровне лишь одного государства.

На совещании в ЕЭК введение пошлин поддержали Армения и Киргизия, а против выступили Белоруссия и Казахстан. Там объяснили свою позицию тем, что также экспортируют масличные и имеют обязательства по международным договорам.

Впрочем, отслеживание продукции по стране происхождения товара на практике может осложниться разными подходами к контролю в странах ЕАЭС или отсутствием маркировки товарных позиций и учета, заявила руководитель блока экономических исследований Kulik & Partners Law Economics Татьяна Басова.

Директор аналитической компании «Совэкон» Андрей Сизов, в свою очередь, объяснил, что даже при пошлине в 6,5 процента экспорт подсолнечника редко превышал миллион тонн в год. Он указал, что беспокойство вызывает скорее не вывоз сырья, а сокращение его производства: уже в следующем году аграрии могут снизить посевные площади из-за падения цен.

Ранее способ обойти пошлины и ограничения на экспорт другого вида российской сельхозпродукции, пшеницы, придумали в Турции. Один из местных производителей муки намерен построить завод внутри России, что, по оценкам специалистов, обеспечит доступ к более дешевому сырью.

Сам же урожай российской пшеницы оказался под угрозой из-за роста цен на минеральные удобрения.