Турция захотела покупать российское зерно по дешевке

Крупные турецкие производители муки могут организовать производство в России, что в том числе позволит избежать действующих ограничений и пошлин на экспорт пшеницы, пишет «Коммерсантъ». Строительство завода на территории страны, по мнению директора аналитической компании «Совэкона» Андрея Сизова, даст турецким мукомолам возможность покупать «искусственно удешевленное» российское зерно.

Речь идет о планах компании MonDef, которая намерена построить в районе российского черноморского побережья комплекс с мельницей для переработки тонны зерна в день, чтобы затем продавать муку на зарубежные рынки. Вопрос уже обсуждался на совещании в Министерстве сельского хозяйства, утверждают источники «Коммерсанта».

Действующие квоты ограничивают экспорт российского зерна 17,5 миллиона тонн в период с 15 февраля по 30 июня, а со 2 июня в силу вступила также «плавающая» пошлина на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя. Ставки рассчитывают каждую неделю: с 17 по 22 июня предполагается пошлина в 33,3 доллара за тонну при индикативной цене в 247,7 доллара за тонну.

Ожидается, что и квоты, и «плавающая» пошлина сохранятся на ближайшие несколько лет. Однако, если пошлины будут отменены, турецкое мукомольное предприятие в России проиграет конкуренцию тем площадкам, которые расположены недалеко от основных торговых партнеров Анкары в этой отрасли — Ближнего Востока и Африки, подчеркнул Сизов. Российского же потребителя на юге страны найти будет сложно, указал он: рынок уже перенасыщен.

Сегодня Турция выступает одним из крупнейших покупателей российского зерна: в настоящее время на нее приходится 18 процентов всех экспортных отгрузок. При этом она является самым значительным экспортером муки в мире, а в поставках пшеницы на 70 процентов зависит от России, объясняет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он связывает решение построить завод в России также с нестабильной экономической ситуацией в Турции и высокой волатильностью турецкой лиры.

При этом урожай пшеницы в России в этом году оказался под угрозой на фоне серьезного роста цен на минеральные удобрения, который может привести к сокращению их использования. На проблему уже пожаловались в Минсельхоз власти нескольких регионов.

В январе-феврале же экспорт пшеницы из России удалось серьезно нарастить: он вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 7,6 миллиона тонн.