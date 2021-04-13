Российскую пшеницу перестали закупать

Крупные компании приостановили покупку российской пшеницы для ее дальнейшего экспорта, поскольку они не хотят работать с высокими экспортными пошлинами и ждут снижения внутренних цен перед новым урожаем. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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С рынка фактически ушли Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global Merchants, закупки приостановили Cargill и Gemcorp. Игроки рынка отмечают, что при действующей пошлине в 59 долларов за тонну «закупать пшеницу не готов никто». Со 2 июня заработает новый механизм, пошлина снизится до 21 доллара при цене 230 долларов за тонну.

В Минсельхозе считают, что основная причина, почему компании перестали закупать пшеницу — ожидание коррекции внутренних цен в преддверии нового урожая. Эксперты отмечают, что в результате экспортеры рискуют не успеть с закупками. По данным «Совэкона», с 5 по 11 апреля средние цены на российскую пшеницу упали на четыре доллара (до 244 долларов за тонну). Внутри страны она подешевела на 75 рублей.

Аномальная зима поставила под угрозу почти четверть озимых посевов в России, что может отразиться на будущем урожае. В удовлетворительном состоянии находится 45,7 процента озимых, в хорошем — 30,8 процента. Сложнее всего ситуация на Северном Кавказе — там в плохом состоянии оказалась почти половина посевов под озимыми.