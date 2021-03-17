Аномальная зима в России поставила под угрозу будущий урожай

Аномальная зима поставила под угрозу почти четверть озимых посевов в России, пишет VTimes со ссылкой на данные Минсельхоза. Череда снегопадов, морозов и дождей покрыла посадки ледяной коркой, что может отразиться на будущем урожае.

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В удовлетворительном состоянии находится 45,7 процента озимых, в хорошем — 30,8 процента. Сложнее всего ситуация на Северном Кавказе — там в плохом состоянии оказалась почти половина посевов под озимыми. В других частях страны тоже наблюдаются проблемы. Так, например, 58 процентов озимых в Воронежской области находятся в неудовлетворительном состоянии.

Игроки рынка говорят, что все будет зависеть от весны. «Если она будет мягкая и медленная, то проблем не будет, если быстрая и жаркая, тогда много можем потерять», — отметил владелец компании «Раздолье» Эдуард Курочкин.

Проблемы со сбором урожая могут отразиться на стоимости, как это уже произошло с аналогичными продуктами из пшеницы и семян подсолнечника. Из-за снижения урожая зерновых в мире российское зерно стало расти в цене за рубежом, что привело к подорожанию на внутреннем рынке.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее отмечал, что Россия стала крупнейшим экспортером, особенно по пшенице. После роста экспортных цен те, кто приобретал российское зерно, тоже начали повышать стоимость. По его словам, в связи с этим в стране были приняты неотложные меры по разовым повышениям экспортных пошлин.

Президент Владимир Путин в декабре прошлого года возмутился ростом цен, а в частности подорожанием макарон. Он называл «совершенно недопустимой» ситуацию, когда при рекордном урожае внутренние цены подтаскивают к мировым.