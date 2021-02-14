Россиянам объяснили рост цен на продукты

Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил рост цен на продукты в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1». Об этом сообщает ТАСС.

«Причиной такого роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице <...> Производители, когда цена повышается, вполне естественно продают туда, где она выше — она выше на экспорт», — пояснил министр.

Решетников подчеркнул, что после того как поднялись экспортные цены, те, кто приобретает российское зерно, тоже начали повышать стоимость. По его словам, в связи с этим в стране сначала были приняты неотложные меры по разовым повышениям экспортных пошлин. «Теперь по поручению президента создали постоянно действующий механизм, который для всех сделает ситуацию предсказуемой», — добавил он.

Глава ведомстве отметил, что цены на сахар ощутимо снизились, так как был большой урожай, в силу специфики товара, транспортных расходов, конъюнктуры рынков. «Так работает экономика. В экономике цены меняются, это основа», — сказал он.

В декабре президент Владимир Путин объяснил рост цен на базовые продукты в России. По его словам, он не связан с пандемией коронавируса. Глава государства заявил, что пандемией можно объяснить сокращение производства, высвобождение рабочей силы и снижение доходов россиян. Рост стоимости продуктов же может быть результатом попыток подогнать внутренние ценники под мировые.

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