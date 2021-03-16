Найден новый повод для повышения цен на овощи и пшеницу

Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники нашла новый повод для повышения цен на овощи и пшеницу. По их мнению, к этому может привести повышение утильсбора на импортную спецтехнику. Соответствующее письмо организация направила премьер-министру Михаилу Мишустину, передает газета «Известия».

По мнению авторов обращения, подобный шаг был бы уместен в условиях засилья импорта и затоваренности отечественных заводов. Но на данный момент доля импортных машин постепенно и устойчиво сокращается, а российская техника раскуплена на многие месяцы вперед.

В письме подчеркивается, что российский парк сельхозтехники остро нуждается в обновлении и расширении. «С учетом стареющего парка и дефицита техники потребуются годы для обеспечения должного уровня механизации, а дополнительные ограничительные меры только усугубят ситуацию», — заявили авторы документа.

Председатель ассоциации Александр Алтынов обратил внимание, что повышение сбора может привести к ряду негативных последствий для отрасли, в том числе и к росту цен на сельхозпродукцию до 1,5 процентов. В частности, речь идет о таких товарах, как пшеница, картофель и другие овощи.