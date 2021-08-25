Пандемия коронавируса не спасла планету от загрязнения

В мире сжигают больше угля, чем до пандемии, и это ставит под угрозу глобальные цели по спасению планеты от климатических изменений. Загрязнение атмосферы превысило докризисные показатели на пять процентов, пишет Bloomberg.

Согласно отчету лондонского аналитического центра Ember, выбросы в энергетическом секторе восстановились в первой половине 2021 года и теперь на пять процентов выше, чем за тот же период 2019 года, до пандемии коронавируса. Увеличение показателей связано с тем, что коммунальные предприятия используют больше угля для удовлетворения выросшего спроса на электроэнергию.

В докладе говорится, что темпы перехода энергопроизводителей на более экологичные источники повлияют на глобальное потепление больше, чем компании любого другого экономического сектора в следующие десять лет. Ember проанализировал данные из 63 стран, на которые приходится 87 процентов мирового производства электроэнергии. Ветряная и солнечная энергетика в первом полугодии 2021 года покрывала большую часть мирового спроса, но этих ресурсов оказалось недостаточно, чтобы полностью вытеснить уголь, особенно в Азии. Только США, Японии, Корее и ЕС удалось сократить выбросы по сравнению с допандемийным уровнем благодаря подавлению роста спроса на электроэнергию.

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Самая большая потребность в энергоресурсах обнаружилась в азиатских странах. Лидерами оказались Монголия, Китай и Бангладеш. Эти государства, наряду с Вьетнамом, Казахстаном, Пакистаном и Индией, удовлетворяли растущий спрос в первую очередь за счет сжигания большего количества угля. Китай, Индия и Пакистан произвели рекордное количество электроэнергии. В Пакистане и Бангладеш в первые шесть месяцев этого года никак не посодействовали выработке ветряной и солнечной энергии.

Объемы сожженного угля в Китае за указанный период оказались больше, чем масса использованных «грязных» источников во всем Евросоюзе. Это увеличило долю КНР в мировом угольном производстве до 53 процентов по сравнению с 50 процентами два года назад. В то же время страна заявила, что к 2060 году хочет добиться углеродной нейтральности.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало прогноз, что масштаб ущерба атмосфере от энергетического сектора вырастет на 3,5 процента в этом году и еще на 2,5 процента в следующем году, достигнув рекордного уровня. Вместе с этим для достижения глобальных климатических целей выбросы должны сокращаться на 4,4 процента в год, заявило МЭА.

Ни в одной стране не наблюдалось одновременного роста спроса на электроэнергию и снижения выбросов при ее выработке. Россия и Норвегия увеличили использование гидроэнергии за счет большого количества осадков, но это решение недолго приносило выгоду.

В этом году впервые ветряная и солнечная энергетика составили более десяти процентов мировой электроэнергии, обогнав ядерную. Возобновляемые источники удовлетворили 57 процентов мирового спроса в первом полугодии 2020 года. Остальную его часть покрыл уголь.