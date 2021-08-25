Одного из лидеров нефтедобычи уличили в нежелании спасать планету

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) входят в пятерку мировых лидеров по нефтедобыче и ежегодно производят около 300 миллионов тонн углекислого газа, из-за чего их фактически уличили в нежелании спасать планету от вредных выбросов. Как пишет Bloomberg, власти страны признались, что из-за погодных условий не успеют разработать план по достижению чистого нуля до конференции ООН по изменению климата, которая должна пройти в ноябре.

Кайс Аль-Сувайди из Министерства ОАЭ по изменению климата и окружающей среде отметил, что правительство страны хочет бороться с глобальным потеплением, но пока не может отказаться от ископаемого топлива. Экстремальная жара и засуха вынуждают использовать огромное количество энергии для охлаждения помещений и опреснения воды.

Пока что ни одно государство из ОПЕК не представило обновленный план по достижению углеродной нейтральности (сокращения до нуля выбросов углекислого газа). При этом, власти Великобритании и США возлагали надежды на ОАЭ. Они ожидали, что из крупных нефтепроизводителей страна раньше всех представит новые цели по выбросам и уложится в сроки ООН.

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По словам Аль-Сувайди, некоторые страны поспешили обнародовать цели по климату — они не объяснили, как именно собираются сокращать выбросы, и не издали соответствующие законы. У ОАЭ другая стратегия — государству потребуется больше времени для проведения исследований и выяснения наиболее эффективных мер декарбонизации.

Принятие более строгих целей по климату не обязательно заставит ОАЭ отказаться от продажи нефти — главного источника доходов страны. При этом, наличие плана по сокращению выбросов до нуля у одного из главных производителей нефти может побудить другие государства Персидского залива присоединиться к борьбе с глобальным потеплением.

Аль-Сувайди считает и текущие цели ОАЭ по сдерживанию климатических целей достаточно амбициозными. В декабре власти пообещали в течение десяти лет сократить выбросы парниковых газов на 25 процентов относительно доиндустриального уровня. Представитель Министерства по изменению климата добавил, что ОАЭ успешно движется к выполнению этой цели.

Кроме ОАЭ обновленные планы по достижению углеродной нейтральности не представили и другие главные загрязнители планеты, среди которых Россия, Индия и Китай. По мнению эксперта Салимула Хука, безответственное отношение правительств к изменению климата не остановит повышение температуры относительно доиндустриального уровня на отметке в 1,5 градуса Цельсия, как было установлено в Парижском соглашении 2015 года.

В начале августа Межправительственная группа экспертов по климату представила доклад, в котором назвала глобальную катастрофу неминуемой. Ученые отметили, что без немедленного сокращения выбросов парниковых газов ограничение глобального потепления до 1,5 или даже двух градусов Цельсия будет недостижимо. Кроме того, стихийные бедствия вроде ливней, ураганов и наводнений продолжат атаковать многие регионы планеты.