Европейская страна станет чище за счет нового использования вредных выбросов

Великобритания внедрит новую программу в энергетической отрасли, которая поможет без вредных выбросов парниковых газов обогреть тысячи домов. Электрический и газовый гигант National Grid очистит европейскую страну при помощи использования тепла от трансформаторов электросети. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил The Guardian.

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Компания сообщила о запуске испытаний по улавливанию из воздуха вырабатываемого своей передающей сетью тепла. Если тестирование программы пройдет успешно, около 1300 подстанций National Grid будут выступать в качестве «котлов» и подавать нагретую по новому методу воду в дома абонентов системы централизованного теплоснабжения одной из ведущих британских энергетических компаний Scottish & Southern Energy (SSE).

«Трансформаторы выделяют огромное количество углекислого газа в виде побочного продукта, когда через них проходит электричество. Данный новаторский проект направлен на улавливание отработанного тепла и эффективное превращение трансформаторов в коммунальные "котлы", которые обслуживают местные сети за счет альтернативного источника энергии», — высказался представитель SSE.

Менеджер по инновациям National Grid Александр Янушкевич (Alexander Yanushkevich) отметил, что новые решения в энергетике необходимы для декарбонизации самой компании и достижения целей нулевого углеродного следа Великобритании.

Вовлечение тепла от трансформаторов в новое использование, по подсчетам британских энергогигантов, поможет сократить выбросы CO2 в тепловых сетях более чем на 40 процентов по сравнению с системами, работающими на ископаемом газе.

Великобритания является одной из почти 200 стран-участников Парижского соглашения, которые взяли на себя обязательство достижения углеродной нейтральности до 2050 года. Главными источниками выбросов парниковых газов в стране остаются предприятия, работающие на угле, транспорт и жилищный сектор, в обогреве которых используют ископаемое топливо. С 2025 года правительство Бориса Джонсона планирует вводить отказ от котлов в новых домах, заменяя их тепловыми насосами.