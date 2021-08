Великобританию призвали избавиться от опасных кораблей

Власти Великобритании призвали взять на контроль сокращение числа опасных для природы кораблей стареющего рыболовного флота страны. Отчет представили экологи Общества охраны морской среды (Marine Conservation Society (MCS)) совместно со специалистами Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund) и Королевского общества защиты птиц (Royal Society for the Protection of Birds).

Согласно данным экспертов, возраст около половины британских рыболовных судов составляет не менее 30 лет. Корабли работают на двигателях, выбрасывающих углерод. Объемы CO2 от рыбного промысла в стране за год составляют 914 килотонн, что эквивалентно загрязнению от энергопотребления 110 тысяч домов. Кроме того, корабли вредят окружающей среде мазутом. Экологи требуют избавиться от вредного транспорта.

Некоторые типы промысловых судов потребляют больше ископаемого топлива, чем другие виды транспорта и приспособлений для рыбной ловли, и производят значительные выбросы углекислого газа. Кроме того, подобные корабли наносят ущерб морскому дну во время траления, заявил глава отдела рыболовства и аквакультуры MCS Гарет Каннингем (Gareth Cunningham).

Специалисты обращаются к правительству с просьбой модернизировать британский промысловый флот для отказа от двигателей, выбрасывающих углерод, а также от таких вредных методов, как донное траление. Экологи подчеркивают, что для рыбаков нужны четкие стандарты деятельности.

«В сельском хозяйстве есть экологические платежи, а для рыбной ловли подобного нет. При этом на переход к безопасным для климата методам деятельности важно стимулировать все отрасли. Изменения не бывают легкими, но экологичное рыболовство имеет жизненно важное значение для восстановления морской среды. Люди без адекватной помощи со стороны правительства будут сопротивляться переходу на менее загрязняющие суда и методы ловли», — добавил Каннингем, предложив также повысить прозрачность объемов улова в рыбной промышленности.

Вопрос охраны морской экосистемы Великобритании особенно актуален в преддверии главного климатического саммита COP26, который пройдет в Глазго в начале ноября 2021-го, отмечают эксперты. В июле страну призвали стать лидером в предотвращении климатической катастрофы. Среди методов борьбы Великобритании с глобальным потеплением заявлен масштабный переход на производство водорода с низким содержанием углерода.