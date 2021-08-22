В США назвали «пользу» климатических изменений для России

Военный специалист Калеб Ларсон назвал «пользу» климатических изменений для России в своей статье, опубликованной в The National Interest.

По его словам, благодаря уникальному географическому положению Россия получит преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления.

В материале говорится, что из-за изменения климата северные морские пути будут все больше оставаться свободными от льда. Это сделает навигацию российских кораблей более удобной.

Ларсон добавил, что Россия также получит доступ к минеральным ресурсам на удаленных северных территориях. В настоящее время их добыча затрудняется из-за тяжелых погодных условий, однако с изменением температур все изменится.

По мнению автора статьи, «аппетит» России в Арктике с годами будет только увеличиваться. Он призвал Вашингтон принять этот факт к сведению.

Ранее ученый Маркус Рекс, который участвовал в экспедиции вдоль ледников Северного полюса, заявил, что катастрофа из-за глобального потепления в Арктике неизбежна. «Исчезновение летнего морского льда в Арктике — одна из первых наземных мин на этом минном поле, один из переломных моментов, который мы начинаем, когда слишком далеко заходим в потепление», — рассказал Рекс.