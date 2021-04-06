Арктике предрекли катаклизмы

Американские ученые предрекли Арктике катаклизмы из-за молний, которых станет больше в результате изменения климата. Их исследование опубликовал научный журнал Nature Climate Change, передает ТАСС.

Ученые из Калифорнийского университета предположили, что в регионе может резко вырасти число пожаров, но не смогли дать точных предсказаний о последствиях явления. Они изучили роль молний в пожарах на Аляске в 2015 и 2019 годах, а также анализировали данные спутников NASA. Климатологи создали компьютерную модель для предсказания изменений частоты молний по мере роста температур и в результате других проявлений глобального потепления.

По их данным, если выбросы парниковых газов будут расти с современными темпами, к концу XXI века в тундре молнии будут возникать примерно в 2,5 раза чаще, а в тайге — на 85 процентов. В среднем дополнительные градусы глобального потепления могут увеличивать частоту молний примерно на 40 процентов в тундре и на 25 процентов на всем Заполярье.

Как предупредили специалисты, пожары могут не только вызывать резкие перестройки экосистем в Заполярье, но и способствовать росту температур, и следовательно, ускорению таяния вечной мерзлоты в верхних слоях почвы.