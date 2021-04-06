69-я параллель
 
Последние новости
Ким Кардашьян стала миллиардершей
Туктамышеву сравнили с Пугачевой
В Армении анонсировали масштабные реформы армии
Павел Дуров оказался самым богатым жителем Дубая
Пашинян заявил о нормализации своих взаимоотношений с армией
Губернатор заступился за задержанного из-за видео с девушками в Дубае россиянина
Ученые сообщили о новых способах лечения коронавируса
Дефицит жилья заметили на любимом курорте россиян
Кончаловский отказался от номинации на премию «Белый слон» из-за Навального
Новости партнеров
Прослушать новость

Арктике предрекли катаклизмы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Американские ученые предрекли Арктике катаклизмы из-за молний, которых станет больше в результате изменения климата. Их исследование опубликовал научный журнал Nature Climate Change, передает ТАСС.

Ученые из Калифорнийского университета предположили, что в регионе может резко вырасти число пожаров, но не смогли дать точных предсказаний о последствиях явления. Они изучили роль молний в пожарах на Аляске в 2015 и 2019 годах, а также анализировали данные спутников NASA. Климатологи создали компьютерную модель для предсказания изменений частоты молний по мере роста температур и в результате других проявлений глобального потепления.

По их данным, если выбросы парниковых газов будут расти с современными темпами, к концу XXI века в тундре молнии будут возникать примерно в 2,5 раза чаще, а в тайге — на 85 процентов. В среднем дополнительные градусы глобального потепления могут увеличивать частоту молний примерно на 40 процентов в тундре и на 25 процентов на всем Заполярье.

Как предупредили специалисты, пожары могут не только вызывать резкие перестройки экосистем в Заполярье, но и способствовать росту температур, и следовательно, ускорению таяния вечной мерзлоты в верхних слоях почвы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Теплоэлектростанции на биотопливе появятся в Арктике и на Дальнем Востоке
Российские ученые создали сорбенты для очистки водоемов Арктики от нефти
В воде и льдах Арктики нашли волокна синтетических тканей
69-я параллель
69-я параллель00:0527 февраля

«Ты играешь со смертью»

Как парень из Волгограда сделал зимний мотоцикл, бросил все и доехал до края Русского Севера
09:1624 февраля

Четыре города России оказались комфортнее Москвы для жизни

22:1623 февраля

Россиян предупредили о наступлении малого ледникового периода

11:4322 февраля

Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео

69-я параллель00:03 6 февраля

Крушение гиганта

Крупнейший в СССР дирижабль полетел спасать полярников и разбился. Эта катастрофа изменила авиацию
11:0924 февраля

В Мурманской области ослабили коронавирусные ограничения

16:1421 января

Вильфанд рассказал о последствиях исчезновения вечной мерзлоты

16:3820 февраля

«Норникель» выделит 80 миллиардов рублей на развитие Норильска

69-я параллель00:0325 января

«Они создали там целый мир»

Американец в 90-е годы добрался до Русского Севера. Что он там увидел?
13:5920 февраля

Артемий Лебедев нашел в Норильске стену благодарных молодых отцов

13:5520 февраля

Назван лидирующий в развитии регион российской Арктики

12:5520 февраля

Глава Якутии стал первым российским губернатором в Clubhouse

Россия
«За Садовым кольцом — там Россия»
Можно ли понять «загадочную русскую душу» с помощью науки? Отвечает ученая
«Земля на главной улице еще шевелилась»
 
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Новые правила экзамена на права, повышение пенсий и стоимости сигарет: главное о переменах в стране
Противовирусные действия
Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Все материалы
Мир
Африканцы потребовали от Германии денег за геноцид
США оказались на грани катастрофы из-за утечки радиоактивной воды
«Либо убей, либо погибни»
Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка «Моссад» 70 лет устраняет врагов еврейского государства?
Американцы пошли отмечать Пасху и устроили смертельную перестрелку
Дары с небес
Как папуасы приняли багаж американской армии за дары богов и создали культ США
Россия пригрозила ответить на ракетные угрозы со стороны Запада
Диктатура на минималках
«Корейский Горбачев» остановил репрессии и дал стране свободу слова. Почему его считают диктатором?
Все материалы
Бывший СССР
Белорусских мужчин отказались пустить на Украину
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Украину назвали «настоящим щитом» НАТО
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
На белорусском телевидении высмеяли Зеленского
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
На Украине рассказали о «выговоре» Байдена Зеленскому
Все материалы
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Стали известны детали планового производства сахара в России
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу до 4,8 миллиона человек
Такого не было даже в СССР
Министр сельского хозяйства отчитался перед президентом
Илон Маск разбогател на шесть миллиардов долларов за день
Желтый уровень опасности
Как китайские компании используют ваши личные данные в своих интересах
Все материалы
Силовые структуры
На свалке в Красноярске обнаружили контейнеры с маркировкой «химотходы»
ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта в Кисловодске
«Не более четырех смертей в год»
Российский врач подменил органы умершей пациентки. Он пошел на подлог, чтобы не портить статистику
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Появилась новая версия похищения бывшего офицера ФСБ тремя белорусами
«Там шел настоящий бой»
Россиянин 12 часов отстреливался от спецназа Росгвардии и ФСБ. Что известно о мытищинском стрелке?
Все материалы
Наука и техника
В Windows решат проблему с драйверами
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
Sony отменила предзаказы на PlayStation 5 в России
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Илон Маск высказался о российской «Амур-СПГ»
Раскрыта стоимость Xiaomi Redmi 9T в России
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
Легкоатлетка Клишина попозировала в купальнике и взволновала фанатов
«Я был смертельно напуган»
В Англии разгорается секс-скандал: тренеры годами насиловали юных игроков «Челси» и «Манчестер Сити»
Российский биатлонист в гонке сломал палку и метнул ее в сторону соперников
Битва неудачников
Битва «Арсенала» с «Ливерпулем» и попытка «Лестера» остановить «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Емельяненко рассказал о «наглым образом» отобранном Mercedes от Кадырова
Александра Трусова«Нужно забыть это все как страшный сон»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она падает и проигрывает?
Вяльбе заметила на чемпионате России лыжницу в форме сборной Норвегии
Все материалы
Культура
Конфликт расставшихся Олега Майами и Айзы Долматовой попал на видео
На десять девчонок
Чипирование жен, русская магия и чернокожие кошмары: главные сериалы апреля
Жена и дочь Уилла Смита признались в сексуальном влечении к женщинам
«Дальше будет еще труднее»
Илья Лагутенко о выживании в пандемию, любви к русскому рэпу и победе над ленью
Моргенштерн устроился официантом в собственный ресторан и украл огурец
Пропавшую лауреатку премии «Эмми» нашли мертвой под грудой мусора
Элена ЦагринуНародные мотивы
Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
Все материалы
Интернет и СМИ
Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» вернулся в игру
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Сменившая пол бывшая участница «Дома-2» устроила скандал в такси
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Роскомнадзор передумал блокировать Twitter в апреле и назначил отключение на май
«Они все предвзяты»
Как крупнейшие соцсети мира хотели очистить интернет от лжи, но устроили цензуру
Ведущей Первого канала внутри руки поставили швейцарский имплант
Все материалы
Ценности
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
«Я плакала и кричала на него»
Как Клинтоны сохранили брак вопреки секс-скандалам и стали одной из самых богатых семей в США
«Комплексы — мое все»
Домогательства, шантаж и булимия: истории моделей об обратной стороне модных съемок
Все материалы
Путешествия
Россиянам разрешили въезд в Хорватию при выполнении одного из четырех условий
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
Парусная лодка врезалась в мегаяхту российского миллиардера и попала на видео
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
Мужчина бросился спасать своих детей в море и погиб на их глазах
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
В Крыму приготовились к массовому наплыву туристов уровня времен СССР
Все материалы
Из жизни
Умерший друг заставил мужчину похудеть на 45 килограммов
Жена бесследно исчезла на три месяца и попросила винить во всем мужа
«Каждый житель чувствует себя морским волком»
История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
Врач раскрыл единственный способ избежать похмелья
Альберт Джонсон Уокер«С виду такой добрый и приятный человек»
Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
Женщина увидела кошмар и нашла таинственную черную дверь за стеной комнаты
Дрессировщик Майк Клиберт с женой и аллигатором на вечеринке для объявления пола«Я сразу подумал: тут нужен аллигатор»
Взорвать отца, разбить самолет и сжечь город: как мир захватила мода на разрушительные вечеринки
Все материалы
Продажи новых автомобилей в России ушли в минус
Робер Опрон: автор важнейших Citroen 70-х годов
Вспоминаем главные автомобили выдающегося французского дизайнера
В Европе дебютировал обновленный Jeep Compass
Opel с эмблемой Subaru и другие грехи бейдж-инжиниринга
Вспоминаем оригинальные модели с чужими шильдиками и бастардов, о которых предпочли забыть
Skoda показала детали обновленного Kodiaq на видео
Что можно купить вместо Aurus Senat за 24 миллиона рублей?
Гайд «Мотора» для тех, кто ищет способы потратить целое состояние на автомобиль
В России начались продажи кроссовера Opel Crossland
Все материалы
Дом
Найдены самые дешевые квартиры на турецком побережье Средиземного моря
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы