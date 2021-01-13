В воде и льдах Арктики нашли волокна синтетических тканей

В водах и льдах Арктики обнаружено множество волокон синтетических тканей, которые, предположительно, попали туда с атлантическими течениями. Соответствующая статья канадских ученых опубликована в научном журнале Nature Communications.

По данным исследователей, синтетические волокна есть во всех арктических морях. При этом обнаруженные в западных регионах Заполярья ткани оказались более изношены, чем на востоке. Это может свидетельствовать о том, что большая часть этого мусора пришла из Северной Атлантики, двигаясь вдоль берегов Европы и Гренландии. Затем эти частицы распределяются по всему Северному Ледовитому океану.

В публикации отмечается, что более 90 процентов всего микропластика в арктических водах — это волокна. Притом, 73,3 процента из них сделаны из полиэстера. Нейлон и полипропилен, из которых обычно изготавливают рыбные сети и снасти, составляют 8,3 и 3,3 процента от всех волокон в Арктике соответственно. Ученые предположили, что частицы одежды попали в Мировой океан со стоками стиральных машин из прибрежных городов Европы, Азии и Северной Америки.

Ранее российские ученые подсчитали объемы микропластика в арктических морях. Они оказались ниже, чем в среднем в Мировом океане, что позволяет говорить об отсутствии накопления пластика в Арктическом регионе.