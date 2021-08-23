Отказ от самолетов и машин оказался необязательным для спасения планеты

Автомобили и самолеты оказались почти безвредны для экологии в отличие от энергетики

Достижение нулевых выбросов к 2050 году не приведет к значительному изменению образа жизни современного потребителя. Эксперты уверены, что спасение планеты будет достигнуто прежде всего за счет изменения характера производства электроэнергии. Об этом пишет «Би-би-си».

Исследование британского Института глобальных изменений Тони Блэра показало, что углеродная нейтральность потребует значительных усилий со стороны потребителей, но не обязательного полного отказа от привычных видов транспорта. Дальность авиаперелетов на человека достаточно будет сократить на шесть процентов к 2035 году, а количество людей, регулярно водящих автомобиль, — всего на четыре. Таким образом, большинство населения Великобритании все равно сможет летать в отпуска через 30 лет, отмечает «Би-би-си».

«Я думаю, что к 2050 году мы увидим такие изменения в авиации, как появление экологически чистых видов топлива и водорода, […] электрических самолетов для более коротких путешествий», — утверждает Джесс Ралстон (Jess Ralston) из организации Energy and Climate Intelligence Unit. Что касается личного транспорта, эксперты ожидают, что к 2035 году около 60 процентов автопарка страны станет электрическим. Такое же соотношение электрокаров и автомобилей на ископаемом топливе должно быть в продаже у дилеров для достижения экологической цели.

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Этот план также потребует изменений в питании. Отчет Института Блэра подтверждает позицию британского Комитета по изменению климата, который посоветовал сократить потребление мяса и молочных продуктов на 20 процентов к 2030 году. К 2050 году этот показатель должен достичь 35 процентов, по мнению исследователей.

Кроме того, через 15 лет около 40 процентов домов должны будут использовать низкоуглеродные системы отопления. Это одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается британское правительство при планировании достижения нулевых выбросов. Эксперты подчеркивают, что все эти меры будут полезны только в том случае, если власти Великобритании будут вовремя осуществлять все остальные экологические планы, например, по реорганизации производства электроэнергии.

В апреле Великобритания законодательно закрепила новую цель по сокращению углеродных выбросов на 78 процентов к 2035 году, чтобы к 2050 достичь «чистого нуля» (net zero).

Недавно межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН представила доклад о последствиях деятельности человека для глобального потепления. Данные показали, что в ближайшем времени все страны мира почувствуют на себе изменение климата, включая экстремальные погодные условия, такие как пожары, наводнения и штормы. Кроме того, повышение уровня моря грозит затоплением ряда островных государств.

