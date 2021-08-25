Россия нашла способ обогнать ЕС в вопросе спасения климата

В Минэкономразвития создали проект низкоуглеродной стратегии страны с учетом поручения президента России Владимира Путина. Согласно его указу, нужно обогнать ЕС в вопросе спасения климата, обеспечив более сильное сокращение вредных выбросов. Россия сможет снизить нетто-эмиссии парниковых газов на 25 процентов от уровня 2019 года в основном за счет их поглощения лесами и болотами, пишет «Коммерсантъ».

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В базовом сценарии ведомства объем выбросов парниковых газов не только не уменьшится, но даже увеличится (до 2,29 миллиарда тонн СО2 к 2050 году). Однако с учетом поглощения лесами и болотами будет сокращение «чистой эмиссии» с 1,58 миллиарда тонн в 2019 году до 1,19 миллиарда тонн в 2050 году.

Такой показатель позволит выполнить указ главы государства. При этом выбросы продолжат расти почти во всех отраслях, например в металлургии, транспорте и сельском хозяйстве. Снижение прогнозируется только в электроэнергетике и в ЖКХ. В базовый сценарий не включена обязательная плата за вредные выбросы. Минэкономики нашло способ снизить их только за счет «реализации климатических проектов в лесах и применения уточненной методики поглощающей способности».

Речь идет о высадке лесов, сокращении пожаров и обводнении осушенных болот. Минэкономики разработало также «интенсивный» и «агрессивный» сценарий, но ни один из них не предусматривает углеродной нейтральности.

Ранее Путин назвал мифом и чушью то, что страна не заинтересована в решении глобальных экологических проблем.