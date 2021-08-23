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Борьба за экологию оставит главную экономику Европы без электричества

Германии грозят перебои в электроснабжении из-за отказа от угольной и ядерной энергетики
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Фото: Michael Probst / AP

Германия стремится как можно быстрее отказаться от вредных для планеты угольной и ядерной энергетики. Однако скорость перехода на возобновляемые источники недостаточная, чтобы удовлетворить ожидаемый в ближайшие два года пик спроса на электричество. Поэтому, как пишет Bloomberg, главная экономика Европы рискует столкнуться с перебоями в электроснабжении.

В 2022 году Германия закроет свой последний ядерный реактор, а энергетическая компания RWE AG предупреждает, что угольные электростанции могут прекратить работу раньше, чем планировалось. В настоящее время полный отказ от угля запланирован на 2038 год, но после выборов в сентябре новое правительство может пересмотреть сроки.

Энергетический аналитик из S&P Global Platts Сабрина Кернбихлер ожидает, что получать энергию из угля в Германии перестанут уже в начале следующего десятилетия. Для этого к 2030 году потребуется вырабатывать значительно больше солнечной и ветряной энергии, а также расширить сети для ее передачи.

Однако аналитики полагают, что перебои в подаче электроэнергии могут произойти уже в 2023 году. Разница между предложением и пиковым спросом упадет до трех процентов и составит всего два гигаватта — до пандемии, например, она была 26 процентов. Кроме того, к 2026 году с угольных электростанций станет поступать на 70 процентов меньше энергии, чем до пандемии, а спрос на электричество вырастет на четыре процента к 2026-му и на 25 процентов — к 2040-му.

Недостаточное предложение приведет к скачку цен на электроэнергию для компаний, которые составляют основу экономики Германии. Оптовые цены в 2021 году уже подскочили на 60 процентов до самого высокого уровня с 2008 года. Изменения коснутся и жителей страны — у них сейчас самые высокие в Евросоюзе тарифы на электроэнергию, а придется платить еще больше.

Канцлер Германии Ангела Меркель практически перед уходом в отставку объявила о самых строгих в Европе целях по климату. Стать углеродно нейтральной (сократить до нуля выбросы углекислого газа) страна должна на пять лет раньше — к 2045 году. При этом, к 2030 году выбросы парниковых газов необходимо сократить на 65 процентов, а к 2040-му — на 88 процентов относительно уровня 1990 года. Однако темп перехода к «зеленой» энергетике, за которую боролась глава Германии почти два десятилетия, несколько снизился, а экономический рост только повышает потребность в электроэнергии.

Главный экономист RWE Александр Нолден считает, что надежность электроснабжения должна быть в приоритете избранного в сентябре нового правительства Германии. Прежде всего, необходимо значительно нарастить мощность энергии из возобновляемых источников, чтобы избежать отключения электричества и снизить выбросы парниковых газов.

Ангела Меркель признает, что ее правительство сделало недостаточно для расширения возобновляемой энергетики — она ожидает, что спрос на электричество в стране к концу десятилетия значительно превысит официальные прогнозы. В июле канцлер Германии отметила, что бюрократия и растущая оппозиция мешают инвестициям в «зеленую» энергию.

В течение долгого времени Германия показывала всему миру, как возобновляемые источники могут занимать значительную долю в структуре энергоснабжения. Однако, по мнению представителей норвежской энергетической компании Statkraft SF, строительство ветряных парков в Германии занимает в два раза больше времени, чем, например, в США. Сотрудники отрасли считают, что мешают делать это быстрее жалобы местных жителей, нехватка площадей и более строгие экологические стандарты.

Аналитики Bloomberg полагают, что, пока не удалось расширить собственные мощности возобновляемых источников, Германии придется полагаться на импорт энергии их соседних стран. Но Андреас Гандольфо из BNEF предупреждает, что из-за отказа других государств от ископаемого топлива энергии может на всех не хватить – особенно зимой, когда она больше всего нужна.

При всем стремлении правительства Германии к «зеленой» энергетике, исследователи из The Economist назвали ее экономику самой «грязной» в Европе. По данным аналитиков, в период с 2000 по 2019 год страна производила в среднем на 43 процента больше вредных выбросов, чем государства, которые не отказались от ядерных электростанций.

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