Назван срок перехода США на солнечную энергию

Solar Futures: США может на 50 процентов перейти на солнечную энергию к 2050 году

В США планируют перейти на солнечную энергию, чтобы к 2050 году достигнуть почти полной декарбонизации электроэнергетического сектора. Страна реализует задуманное при соблюдении ряда условий. О сроках перехода на «зеленую» энергию сообщается в исследовании Solar Futures, опубликованном Министерством энергетики США.

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По прогнозам, доля солнечной энергии в электропотреблении страны может достичь 40 процентов к 2035 году и почти 50 процентов к 2050 году. Для этого США должны удваивать мощность производства солнечной энергии каждый год до 2025 года, после чего вновь удваивать их до 2030 года. При достижении таких показателей США сможет достичь декарбонизации электроэнергетического сектора. Показатели будут зависеть от крупных инвестиций правительства в инфраструктуру, подобно экономическому плану президента США Джо Байдена на 3,5 триллиона долларов.

Солнечная энергия считается быстрорастущим источником возобновляемой энергии. В 2021 году на нее приходится менее четырех процентов производства электроэнергии в США. 45 процентов солнечной энергии будет достаточно для декарбонизации сектора при условии, что ядерная энергия с нулевым уровнем выбросов сохранит свою 20-процентную долю, а процент использования ветряной энергии продолжит расти. Вопрос реальности перехода США на «зеленую» энергию стоит с технологической и с экономической точки зрения, учитывая преграды на пути реализации плана Байдена.

Экономическая повестка президента США во многом касается вопросов изменений климата. Поскольку сенатор Джо Манчин, голос которого может стать решающим в вопросе реализации инфраструктурного плана, высказался за значительное сокращение финансирования до 1-1,5 триллиона долларов, программа Байдена может не достичь своей первоначальной цели.

«Я не поддержу законопроект на 3,5 триллиона долларов или какой-либо другой уровень дополнительных расходов без большей ясности в отношении того, почему Конгресс предпочитает игнорировать серьезные последствия инфляции и долга для существующих государственных программ», — сказал сенатор. Экономическая осторожность Манчина заставила экологов волноваться, несмотря на риски, президент продолжил продвигать свою повестку как важную для борьбы с изменением климата.

Сторонники защиты окружающей среды от демократов надеются, что экономический план Байдена позволит добиться декарбонизации за счет перестройки делового сектора. Страна уже столкнулась с аномально жарким летом и ураганом «Ида». По этой причине вопросы изменения климата являются частью политической повестки Байдена. Вместе с тем США ставят цели в достижении нулевых уровней выбросов в разных промышленных секторах страны.