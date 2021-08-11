США решились на беспрецедентный шаг в борьбе с бедностью

Сенат США благодаря голосам демократов решил принять план на 3,5 триллиона долларов, который позволит президенту страны Джо Байдену реализовать беспрецедентные программы по борьбе с бедностью и защите окружающей среды, пишет Bloomberg.

Проект предполагает существенное сокращение налогов для среднего класса, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, доступность всеобщего дошкольного образования, два года бесплатного обучения в общественном колледже и расширение программ медицинской помощи.

Кроме этого, предусмотрена и серия мер, которая должна помочь побороть изменение климата. Среди них — введение сборов на импорт загрязняющей природу продукции и стимулы для поставщиков электроэнергии. Часть расходов должны покрыть за счет роста налогов для корпораций и богатых граждан, которые были снижены при бывшем президенте Дональде Трампе.

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Председатель комитета по бюджету Берни Сандерс заявил, что план посвящен «долго игнорируемым нуждам работающих семей, а не только 1 проценту населения» и «должен вернуть веру американского народа в то, что правительство может работать для всех, а не для немногих». Теперь проект должна будет рассмотреть также Палата представителей.

Байден в последние месяцы активно выступал с планами, которые должны усилить акцент на социальной и экологической повестке. Так, в августе он подписал указ, предполагающий ускоренный отказ от традиционных машин, однако на реализацию такой цели потребуются значительные бюджетные средства. В июле президент США выступил с намерением расширить программу по поддержке доходов населения.