Компании в США захотели денег на поддержку Байдена

Президент США Джо Байден подпишет указ, который определит новую цель по отказу от традиционных машин, следует из сообщения Белого дома. Предполагается, что половина продаж новых автомобилей к 2030 году должна приходиться на электрокары на батареях, машины с топливным элементом и гибриды.

Задуманный Байденом план согласились поддержать крупные производители. Американские General Motors и Ford, а также зарегистрированная в Нидерландах Stellantis, которой принадлежит, в частности, бренд Chrysler. В совместном заявлении они подтвердили свои амбиции по увеличению доли продаж таких машин в США до 40-50 процентов к 2030 году.

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Цели Байдена не будут иметь обязательной силы, поэтому соглашающиеся на поддержку компании хотят, чтобы правительство поддержало реализацию планов деньгами, пишет Reuters. Речь, по мнению производителей, должна идти о субсидиях для покупателей, вложениях в развитие инфраструктуры для зарядки аккумуляторов, а также «инвестициях в исследования и разработку и стимулах для наращивания производства электромобилей».

Байден при этом предложил выделить на развитие электромобильной отрасли 174 миллиарда долларов из средств правительства, причем 100 из них должно пойти на стимулирование потребителей. Законопроект Сената об инфраструктуре предполагает направление 7,5 миллиарда на станции зарядки электрокаров, но мер поддержки потребителей не предусматривает.

В России покупателей электромобилей отечественного производства решили в будущем поддерживать предоставлением скидки в 25 процентов, о чем в начале августа сообщила пресс-служба Минэкономразвития. О работе над проектом по выпуску таких машин в России рассказывал в июле премьер Михаил Мишустин.

Добиться продажи машин только с нулевым уровнем выбросов к 2035 году планируют в Канаде, амбициозные цели по отказу от бензина ставят также в Европе. В июле стало известно, что Еврокомиссия намерена добиваться существенного снижения выбросов от новых транспортных средств — на 65 процентов к 2030 году.

