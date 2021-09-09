США задумали перейти на энергию солнца

К 2035 году энергия солнца должна покрыть почти половину потребности США в электричестве

США потребуется строить в четыре раза больше солнечных электростанций, чтобы к 2050 году зависеть исключительно от возобновляемых источников энергии. Амбициозный план представило в своем исследовании министерство энергетики страны.

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В 2020 году США нарастили мощности солнечной энергетики на 15 гигаватт. Согласно документу, теперь в энергосистеме страны на солнце приходится 76 гигаватт — три процента от общего объема электроэнергии. К 2050 году солнечные электростанции должны вырабатывать около трех тысяч гигаватт — для этого ежегодно нужно строить солнечные панели мощностью 60 гигаватт и нарастить зависимость от солнца до 45 процентов.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм считает, что в скором времени энергией Солнца можно будет питать большинство американских домов. Глава Ассоциации предприятий солнечной энергетики Эбигейл Росс Хоппер отметила, что этого можно достичь только при соответствующей политике властей.

Президент Джо Байден пока не поставил новых целей по наращиванию мощностей солнечной энергии. Он лишь призвал к 2030 году сократить выбросы углекислого газа на 50 процентов от текущего уровня, а к 2035-му сделать основой энергосистемы страны возобновляемые источники энергии. В 2020 году новые мощности «чистой» энергии в США превзошли ископаемое топливо — 80 процентов появившихся энергетических проектов оказались солнечными (38 процентов) или ветряными (42 процента). Кроме того, возобновляемые источники энергии, по итогам 2020 года, обошли по объему выработки угольные и атомные электростанции.