В США запретили строительство опасного завода

Правительство США приостановило в округе Сент-Джеймс штата Луизиана строительство завода по производству пластмасс Sunshine Project, которое ведет тайваньский промышленный гигант Formosa Plastics. С запуском предприятия борются экологические активисты, которые опасаются токсичных выбросов от агрегатов, опасных для окружающей среды и человека, сообщил The Guardian.

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Активистам удалось добиться запрета на возведение нефтехимического предприятия после многолетних протестов. Стоимость объекта составляет 9,4 миллиарда долларов. По оценкам экспертов-экологов, в случае запуска нового завода Formosa Plastics, его ежегодные выбросы парниковых газов составят около 13 миллионов тонн, что эквивалентно трем угольным электростанциям.

Решение по заводу нельзя считать окончательным. Американское агентство, которое отвечает за выдачу разрешений на строительство объектов в соответствии с законом о чистой воде в США, объявило о начале сбора исчерпывающего отчета о воздействии предприятия на окружающую среду.

Член экологического объединения Сент-Джеймса RISE St James Шэрон Лавин подчеркнула, что решение агентства означает признание опасности загрязнения природы штата и вреда людям от выбросов вызывающего рак вещества оксида этилена, которыми грозит запуск завода.

Formosa Plastics является одним из крупнейших в мире производителем пластмассовых и электронных изделий, большинство фабрик которого расположены в США и в Азии. Конгломерат неоднократно обвиняли в масштабном ущербе экологии местности вокруг заводов. В 2016 году во Вьетнаме прошли массовые митинги населения с требованием привлечь к ответственности руководство предприятия за массовую гибель рыбы в стране.