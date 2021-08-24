Палата представителей США одобрила бюджетный план на 3,5 триллиона долларов

Палата представителей Конгресса США одобрила бюджетный план на 2022 финансовый год в размере 3,5 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют результаты голосования, сообщают РИА Новости и ТАСС.

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Отмечается, что пакет бюджетных предложений одобрили 220 конгрессменов, против него проголосовали 212 человек. Среди поддержавших его не было ни одного члена Республиканской партии. При этом Сенат США еще не рассмотрел этот бюджетный план.

Ранее стало известно, что умеренные члены Демократической партии выступили против планов по реализации многомиллионной программы президента США Джо Байдена по стимулированию экономики. Они пригрозили проголосовать против резолюции по бюджету, если нижняя палата парламента не одобрит сначала 10-летний пакет проектов в области дорог, электросетей, широкополосной связи и других инфраструктурных проектов.

В случае принятия пакет поддержки экономики на 3,5 триллиона долларов будет направлен на систему социальной защиты, окружающей среды и другие программы в течение следующего десятилетия. Эта масштабная мера, в значительной степени финансируемая за счет увеличения налогов для богатых граждан и крупных предприятий, составляет основу политики Байдена по помощи семьям после пандемии и борьбе с изменением климата.