Американцев захотели оставить без обещанных денег

Умеренные члены Демократической партии выступили против планов по реализации многомиллионной программы президента США Джо Байдена по стимулированию экономики. Часть обещанных 3,5 триллиона долларов должны были направить на социальную защиту, но из-за раскола в Конгрессе американцы рискуют остаться без денег, сообщает Associated Press.

Девять умеренных демократов не одобряют пакет поддержки экономики, оставаясь в меньшинстве и идя против мнения самых влиятельных лидеров своей партии, в том числе спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Они пригрозили проголосовать против резолюции по бюджету, если нижняя палата парламента не одобрит сначала 10-летний пакет проектов в области дорог, электросетей, широкополосной связи и других инфраструктурных проектов. Общая сумма проекта составляет один триллион долларов, и его уже принял Сенат.

Если учесть, что республиканцы давно оспаривают бюджетный план президента в 3,5 триллиона долларов и вряд ли захотят отдать за него свои голоса, мнения девяти умеренных демократов будет более чем достаточно, чтобы свернуть проект. Оппозиция внутри партии Байдена требует, чтобы президент подписал инфраструктурный пакет немедленно. Для конгрессменов это означало бы победу, которую они могли бы использовать в качестве рекламы в своих кампаниях по переизбранию в следующем году.

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«Палата представителей не может позволить себе ждать месяцами или сделать что-то, что подвергнет риску принятие [инфраструктурного пакета]», — заявил член Палаты представителей Джош Готтхаймер из штата Нью-Джерси.

Нэнси Пелоси активно занимается сбором нужных ей голосов, используя свое влияние. «Очень важно, чтобы наша фракция действовала единодушно в нашей решимости обеспечить детям прогресс, который бывает раз в столетие», — написала она. В пятницу ее офис выпустил письмо от председателя Фракции латиноамериканцев в Конгрессе, в котором он призвал законодателей поддержать резолюцию о бюджете. Четверо из девяти умеренных, которые потребовали, чтобы законопроект об инфраструктуре был принят первым, являются членами этого собрания. Председатель написал, что такие положения, как расширенные налоговые льготы на детей и путь к гражданству для многих иммигрантов, обеспечат «справедливое выздоровление» для испаноязычных и других семей.

Чтобы принять какой-либо закон в обход оппозиционно настроенных республиканцев, демократы могут потерять не более трех голосов из числа своих сторонников. Лидеры запланировали голосование по бюджетной резолюции во вторник, 24 августа.

В случае принятия пакет поддержки экономики на 3,5 триллиона долларов будет направлен (https://lenta.ru/news/2021/08/11/senate/) на систему социальной защиты, окружающей среды и другие программы в течение следующего десятилетия. Эта масштабная мера, в значительной степени финансируемая за счет увеличения налогов для богатых граждан и крупных предприятий, составляет основу политики Байдена по помощи семьям после пандемии и борьбе с изменением климата.