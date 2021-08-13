Россия обогнала США по росту экономики

Во втором квартале года рост валового внутреннего продукта (ВВП) России составил 10,3 процента на годовом уровне, свидетельствуют предварительные оценки, представленные Росстатом. Таким образом, по темпам роста экономики страна обогнала США, где в апреле-июне ВВП вырос на 6,5 процента.

В ведомстве пояснили, что в расчетах использовали индикаторы статистики по разным отраслям. В некоторых из них отмечен заметный рост. Показатели пассажироборота увеличились сразу на 250 процентов, на 30 процентов вырос сектор водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов. Розничный товарооборот стал больше почти на четверть, 23,5 процента, оптовый увеличился на 19,8 процента.

При этом в предшествующем квартале, по данным Росстата, ВВП снижался, что отмечалось в целом с начала пандемии. Рост показателей отчасти можно объяснить эффектом низкой базы, связанной с коронавирусным кризисом. Так, по сравнению с показателями второго квартала 2019 года индекс физического объема ВВП России вырос на 1,7 процента, уточнил Росстат.

В конце июля Минэкономразвития сообщило, что в июне экономика страны вернулась к допандемийному уровню IV квартала 2019 года. В ведомстве отмечали также, что реальные доходы населения «продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года». Тем не менее глава ведомства Максим Решетников отметил, что дальнейшие темпы развития представляют собой причину для беспокойства, восстановительный рост уже заканчивается.

