Россия рекордно нарастила экспорт

За июнь текущего года объем экспорта российских товаров вырос до рекордного показателя в 43,885 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах Центробанка. Это максимальный уровень с 2014 года.

В июне показатель вырос на 26 процентов по сравнению с маем. При этом максимальный за всю историю объем поставок товаров на внешний рынок наблюдался в декабре 2011 года — 50,248 миллиарда долларов.

«Российский экспорт вырос по причине роста добычи нефти в результате постепенного ослабления ограничений ОПЕК+ и высоких цен на товары (нефть, нефтепродукты, металлы, дерево и полуфабрикатов из него и сельскохозяйственные продукты)», — объяснил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Ранее в Минэкономразвития заключили, что ВВП России достиг допандемийного уровня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уверен, что восстановительный рост экономики страны продолжится и в августе.

По его словам, в настоящее время экономика перешагнула уровень докризисного четвертого квартала 2019 года, и добавил, что дальнейшие темпы развития представляют собой причину для беспокойства. Одновременно министр признал, что восстановительный рост заканчивается. «Пока мы еще будем расти — и июль, и август и так далее, но вопрос, который нас беспокоит, — дальнейшие темпы роста», — рассказал Решетников, уточнив, что в будущем рост должен быть основан на инвестициях, экспорте и стабильном внутреннем спросе.