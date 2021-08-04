Россия резко нарастила экспорт вакцин

С января по май Россия резко увеличила продажи вакцин за рубеж, нарастив экспорт почти в два раза по сравнению с суммарным объемом последних трех лет. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по классификационному коду 3002200009 («прочие вакцины для людей») за пять месяцев в другие страны поставлено 159 тонн продукции на сумму в 303,6 миллиона долларов, передает РБК.

С 2018-го по 2020 год Россия экспортировала 468,3 тонны продукции на сумму в 182,1 миллиона долларов. За год российские экспортные поставки в стоимостном выражении выросли в 31,8 раза, с января по май 2020 года за границу продали вакцины на 9,5 миллиона долларов.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов объяснил, что 3002200009 — это основной «вакцинный» код, который в прошлом году охватывал 99 процентов препаратов этой категории, кроме вакцин от гепатита B и краснухи. Под этим кодом экспортируют и новые вакцины от коронавируса, уточнили в Минпромторге России. В ведомстве сказали, что рост объемов зарубежных поставок в первую очередь связан именно с этими препаратами. Однако конкретной информации о доле противоковидных вакцин в продажах ФТС не имеет.

По данным службы, основными экспортными направлениями были Аргентина, Казахстан, Индия, Мексика, Венгрия, Белоруссия, ОАЭ, Сербия, Боливия и Демократическая Республика Конго (ДРК), куда отправили более 85 процентов препаратов. Активные зарубежные поставки в 2021 году проходят на фоне заключения договоров на поставку или вакцинации «Спутником V» в этих странах.

В конце марта руководители компаний Biocad Дмитрий Морозов и «Р-Фарм» Алексей Репик сообщили, что объем экспортных продаж «Спутника V» по итогам года составит от нескольких сотен миллионов долларов до одного миллиарда долларов. При этом на тот момент суммы поставок были достаточно скромными, поскольку необходимо было удовлетворить внутренний спрос.

